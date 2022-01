L'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 diventa un film prodotto da Adam McKay

L'Assalto al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio 2021 verrà raccontato in un nuovo film intitolato J6. Alla regia sarà impegnato Billy Ray, recentemente dietro la macchina da presa di The Comey Rule.

Nel team che realizzerà J6 ci sarà anche Adam McKay, che ha da poco presentato il suo apprezzato Don't Look Up, in veste di produttore accanto a Todd Schulman, Josh McLaughlin, Cullen Hoback e Shane Salerno.

Lo script sta venendo attualmente proposto a numerose case di produzioni e piattaforme di streaming.

Billy Ray aveva pensato di raccontare gli eventi del 6 gennaio in un'altra miniserie. Il filmmaker era arrivato a Washington pochi giorni dopo l'attacco e aveva intervistato molte persone coinvolte, tra cui gli agenti in servizio al Campidoglio, Michael Fanone e Harry Dunn, e alcuni politici che erano rimasti intrappolati durante le ore all'insegna delal violenza. Fanone ha collaborato inoltre alla stesura della sceneggiatura.

Ray ha dichiarato: "L'obiettivo era di offrire una prospettiva della giornata dal punto di vista di chi era coinvolto: si tratta di persone che protestavano e sono diventati rivoltosi e poliziotti che si sono trasformati in difensori della democrazia. Qualcuno potrà raccontare la storia del caos alla Casa Bianca in quel giorno, io volevo rimanere in trincea". Il regista, durante la fase di scrittura, ha visto il documentario di Cullen Hoback, realizzato per HBO, Q: Into the Storm che esplora la teoria della cospirazione QAnon e racconta la storia delle persone che sono coinvolte. Hoback ha dichiarato: "Ero al Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio con le telecamere. Da allora c'è una campagna ideata per spazzare via la verità riguardante quello che è accaduto realmente. L'approccio giornalistico di Billy renderà ancora più difficile riscrivere la storia per i politici opportunisti e gli opinionisti".

Ray ha quindi modificato la sceneggiatura ideata per una miniserie, composta da 300 pagine, in uno script cinematografico lungo 120. McKay ha sottolineato: "Billy ha scritto una sceneggiatura straziante e terrificante, ma è certo che diventerà la testimonianza cinematografica definitiva di quella giornata straziante".