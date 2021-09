Lasciami entrare: Showtime produrrà la serie con star Demián Bichir

Lasciami entrare diventerà una serie tv: il nuovo adattamento del romanzo scritto da John Ajvide Lindqvist, racconto già approdato sul grande schermo, avrà come star l'attore Demián Bichir.

La prima stagione ordinata da Showtime sarà composta da dieci puntate e le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 a New York.

Lo show ispirato a Lasciami entrare avrà nel proprio cast, oltre a Demián Bichir, anche Anika Noni Rose, Grace Gummer, Madison Taylor Baez, Kevin Carroll, Ian Foreman e Jacob Buster.

Alla regia di alcune puntate ci sarà Seith Mann, mentre Andrew Hinderaker sarà sceneggiatore e showrunner.

La serie avrà come protagonista un padre, Mark (il ruolo affidato a Demián Bichir), che vive insieme alla figlia dodicenne e la cui vita viene cambiata radicalmente quando la ragazzina viene trasformata in un vampiro. Eleanor vive quindi da reclusa e può uscire di casa solo di notte, mentre il padre fa del suo meglio per recuperare il sangue necessario alla sua sopravvivenza.

Mark viene descritto come un uomo che aveva una vita perfetta fino al momento in cui una misteriosa creatura ha morso la figlia e poi è scomparsa nella notte.

Amy Israel, responsabile della programmazione di Showtime, aveva spiegato presentando il progetto che la serie obbliga a porsi la domanda 'Fino a dove vi spingereste per salvare il vostro figlio dai mostri che esistono nel mondo? Rischiereste di diventare voi stessi un mostro?'.