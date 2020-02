L’Arrivée d’un train à La Ciotat: i Fratelli Lumière in 4K grazie a uno Youtuber!

L'Arrivée d'un train à La Ciotat è uno dei film più famosi della storia del cinema, realizzato dai Fratelli Lumière e proiettato il 6 gennaio 1896, e oggi ha raggiunto un livello di qualità senza precedenti ai suoi tempi grazie a uno youtuber che ha rimaneggiato il film e lo ha riproposto in 4K.

Denis Shiryaev ha, infatti, usato moderne tecniche di apprendimento automatico per rendere il film in un prodotto "contemporaneo", trasformandolo in un video in 4K. Se già all'epoca sembra che il pubblico trovò talmente realistico il film da urlare e correre verso il retro della stanza, oggi sembra ancora meglio. Il risultato è notevole, soprattutto perché i dettagli precedentemente oscuri del treno, dell'abbigliamento e delle facce dei passeggeri ora risaltano chiaramente.

Ma come ha fatto questo youtuber a riproporre il film dei Fratelli Lumière in modo così dettagliato? Denis Shirayev dice di aver utilizzato un software commerciale per la modifica delle immagini chiamato Gigapixel AI. Creato da Topaz Labs, il pacchetto consente ai clienti di ingrandire le immagini fino al 600 percento. Utilizzando sofisticate reti neurali, l'IA Gigapixel aggiunge dettagli realistici a un'immagine per evitare che appaia sfocata quando viene ingrandita.

Il risultato della nuova versione di L'Arrivée d'un train à La Ciotat dei fratelli Lumière è un video che sembra girato con uno smartphone o una GoPro, anche se è rimasto ancora in bianco e nero. Questo esperimento è in grado, però, di far capire come le moderne tecniche di revisione di vecchi video possano essere sfruttati anche per progetti più grandi, innovando ancora di più il cinema moderno.