L'apparenza delle cose: il trailer del film horror con Amanda Seyfried

L'apparenza delle cose è il nuovo film horror, tratto dal romanzo di Elizabeth Brundage, in arrivo su Netflix il 29 aprile e online è stato condiviso il trailer del progetto con star Amanda Seyfried e James Norton.

Nel video si vede una giovane coppia che trova la casa dei sogni e, nonostante ci siano dei lavori da fare, decide di acquistarla e trasferirsi. La donna trova però un libro all'interno dell'edificio, scoprendo così quanto accaduto tra le mura della sua nuova dimora, mentre iniziano ad avvenire strani eventi inspiegabili che la spaventano e potrebbero cambiare per sempre la vita dei due coniugi.

L'apparenza delle cose è stato scritto e diretto da Shari Springer Berman ispirandosi al romanzo di Elizabeth Brundage.

Al centro della trama c'è Catherine Clare (Amanda Seyfried) che, non senza qualche dubbio, abbandona la sua vita a Manhattan e si trasferisce a Chosen, dopo che il marito George (Jim Norton) ottiene un lavoro come insegnante di storia dell'arte in un college locale. Nonostante i suoi tentativi di trasformare la residenza in una casa dove lei e la figlia Franny possano essere felici, Catherine si ritrova a essere sempre più isolata e sola. La donna scopre però ben presto che una sinistra oscurità aleggia su di loro e potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio.

Nel cast ci sono anche Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter e F. Murray Abraham.