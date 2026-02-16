Lanterns, svelato il logo della serie DCU: trailer in arrivo?

Pochi istanti fa è stato svelato il primo logo ufficiale di Lanterns. Si tratta di un logo piuttosto banale, anche se riprende lo stesso linguaggio stilistico di quelli utilizzati per Superman e Supergirl.
Come ci si poteva aspettare, la rivelazione del logo ha alimentato le speculazioni su un possibile trailer imminente della prossima serie ambientata nel DC Universe di James Gunn e Peter Safran.
La serie dovrebbe debuttare entro quest'anno, quindi non sarebbe male pubblicare presto un'anteprima per alimentare l'entusiasmo dei fan.
Cosa sappiamo della nuova serie DCU?
Lanterns seguirà le vicende della nuova recluta John Stewart e della leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America.
Chris Mundy (True Detective: Night Country) è lo showrunner e produttore esecutivo e ha scritto Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Il cast include Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan e Ulrich Thomsen nel ruolo di Sinestro.
Finora della serie abbiamo visto solo un'unica immagine ufficiale e pochi secondi di filmati tratti da un trailer promozionale di HBO Max. Non sappiamo ancora quale minaccia dovranno affrontare Hal Jordan e John Stewart, né come saranno i loro costumi da Green Lantern Corps.
Quando e dove uscirà in streaming la serie
La serie Lanterns, basata sui personaggi del mondo DC Comics, non ha ancora una data ufficiale precisa di uscita in streaming, ma al momento è previsto un debutto nell'estate 2026 su HBO e sulla piattaforma di streaming HBO Max.
L'uscita era inizialmente attesa nei primi mesi del 2026, ma è stata posticipata verso la fine dell'estate 2026 in modo da inserirla nel palinsesto della rete dopo l'arrivo di un altro progetto DC al cinema, ovvero Supergirl.