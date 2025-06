Lanterns, svelati i primi dettagli della serie DCU: "Come True Detective e Fargo, ma poi qualcuno vola"

Inizialmente, era stato riportato che la serie Lanterns avrebbe raccontato una storia con "i piedi per terra", quindi molto meno fantascientifica del previsto, cosa che aveva allarmato i fan.

Tuttavia, prima James Gunn e ora James Hawes, che ha diretto l'episodio pilota di Lanterns, stanno provando a chiarire meglio quelle dichiarazioni iniziali svelando i primi dettagli sulla serie che debutterà l'anno prossimo su HBO Max.

Hawes, impegnato nella promozione per la stampa di The Amateur, ha anche trovato il tempo di parlare del suo lavoro sul prossimo drama con al centro le mitiche Lanterne Verdi della DC Comics. Lanterns è co-scritta da Chris Mundy (che è anche showrunner), Damon Lindelof e Tom King. James Hawes ha diretto i primi due episodi. Le riprese della serie sono iniziate nel febbraio 2025 a Los Angeles e si concluderanno a breve.

La serie inizierà come un thriller in stile Fargo

True Detective: Woody Harrelson insieme a Matthew McConaughey nell'episodio The Long Bright Dark

"Le sceneggiature hanno davvero tanto carattere, ed è incentrata sui personaggi, è un buddy cop movie, interpretato in modo naturalistico come lo erano True Detective, Fargo e Non è un paese per vecchi, solo che poi qualcuno vola", ha dichiarato il regista.

Fargo: una scena con Frances McDormand

Per quanto riguarda le notizie e i commenti precedenti sul fatto che la serie sarebbe stata ambientata interamente sulla Terra, Hawes ha dichiarato: "Ne parlerò in modo molto velato, perché ci sono grandi emozioni in arrivo. Non deluderà i fan del fumetto. Penso solo che inviterà anche un pubblico completamente nuovo, perché incontreremo i personaggi in un modo piuttosto tradizionale prima di essere trasportati nell'universo intergalattico".

Lanterns vede protagonisti Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan e Aaron Pierre in quello di John Stewart. I fan vedranno anche Nathan Fillion riprendere il suo ruolo di Guy Gardner, collegando Lanterns alla sua apparizione nel prossimo film di Superman.