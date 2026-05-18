Lanterns: il nuovo teaser della serie DC annuncia un arrivo nel cast

Il progetto tratto dai fumetti debutterà anche in Italia sugli schermi della piattaforma di streaming nel mese di agosto.

Una foto di Lanterns
NOTIZIA di 18/05/2026

Il 17 agosto debutterà su HBO Max la nuova serie Lanterns, tratta dai fumetti della DC, e il teaser diffuso oggi online svela inoltre l'arrivo nel cast di Laura Linney.
Il progetto, prodotto da DC Studios e Warner Bros. Television, ha come protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre nella parte di due poliziotti intergalattici.

Cosa mostra il teaser di Lanterns

Il video pubblicato da HBO Max mostra gli scontri e le interazioni tra la nuova recluta John Stewart, personaggio affidato ad Aaron Pierre, e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, ruolo interpretato da Kyle Chandler.
Negli episodi di Lanterns, i due protagonisti devono risolvere un mistero terrestre, mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti.

Nel teaser si vede la tensione esistente tra John e Hal e il giovane che si dichiara pronto a sostituire l'esperto collega, come rivela al personaggio affidato a Laura Linney.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.

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La serie, che dopo il primo trailer aveva ricevuto più di una critica, è una produzione HBO realizzata in collaborazione con Warner Bros. Television e DC Studios. Il pilot della serie è scritto da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, che sono anche creatori del progetto. Chris Mundy ricopre inoltre il ruolo di showrunner.

I primi due episodi sono diretti da James Hawes, mentre Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov dirigeranno ulteriori episodi della stagione. I produttori esecutivi sono Chris Mundy, Damon Lindelof, James Gunn, Peter Safran, Tom King, Ron Schmidt e James Hawes.

La dinamica esistente tra i due protagonisti

Mundy ha dichiarato: "La nostra serie, per molti versi, parla di sostituzione: quando qualcuno dovrebbe farsi da parte e quando è il momento che qualcun altro prenda le redini?".
Chris ha quindi aggiunto: "Quel tira e molla tra i due personaggi è davvero importante. Gran parte del potere di John deriva dal non cadere nella trappola, dal capire che si perde il proprio potere se ci si mette a urlare e a strepitare. Questo è ciò che cerchiamo di trasmettere: sa di appartenere a quel gruppo, quindi non ha bisogno di compensare eccessivamente".