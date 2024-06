Lanterns: James Gunn condivide un aggiornamento sulla serie tv

Le avventure delle Lanterne Verdi diventeranno una serie tv e James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha condiviso un aggiornamento sul progetto.

Il regista, attualmente impegnato nelle riprese di Superman, ha infatti risposto ad alcune domande dei fan su Threads, smentendo delle indiscrezioni che erano apparse online.

La risposta di Gunn alle notizie

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile inizio per le riprese di Lanterns previsto nei primi mesi del 2025 nel Regno Unito. Online si è inoltre rivelato che il casting è in corso e i DC Studios starebbero cercando un interprete per Hal Jordan dell'età di 43-49 anni, mentre gli attori considerati per il ruolo di John Stewart dovrebbero avere 27-45 anni.

James Gunn ha ora risposto che il casting non è ancora iniziato, ma il lavoro sta procedendo bene.

Il regista ha inoltre risposto ad alcuni commenti sull'età dei protagonisti ricordando: "Non ho mai parlato della loro età, ma a livello canonico nei fumetti, sì. Hal è sempre stato più vecchio di John, a meno che non si stia parlando di qualche storia di Elseworlds di cui non sono a conoscenza".

Il team al lavoro su Lanterns

La nuova serie sarà destinata a Max, la piattaforma di streaming di HBO, e Damon Lindelof, che ha contribuito a portare al successo serie come Lost e Watchmen, lavorerà alla sceneggiatura dell'episodio pilota insieme a Chris Mundy, in carriera showrunner di Ozark, e all'acclamato autore di fumetti Tom King.

Lanterns sarà caratterizzata da un approccio investigativo paragonato a quello di True Detective, che mostrerà i due protagonisti impegnati a esplorare un mistero ambientato sulla Terra.