Lanterns, Aaron Pierre rivela l'infortunio prima delle riprese: "Avevo il tendine tutto staccato dall'osso"

Aaron Pierre ha rivelato su Instagram di aver subito un grave infortunio poco prima dell'inizio delle riprese di Lanterns, la nuova serie DCU che arriverà prossimamente su HBO Max.

Con un solo mese di tempo per recuperare e allenarsi per il ruolo del supereroe John Stewart, la star ha quindi mostrato il filmato degli intensi allenamenti necessari per calarsi nella parte. "Nel settembre 2024, il mio tendine si è completamente staccato dall'osso. Questa lesione ha richiesto un intervento chirurgico. Sono stato scritturato per il ruolo di John Stewart nell'ottobre 2024 mentre la produzione era fissata al febbraio 2025".

Recentemente è stato annunciato che le riprese del prossimo dramma sui supereroi termineranno il mese prossimo. Lanterns non ha ancora una data di uscita precisa, ma si prevede uscirà all'inizio del 2026. In Italia potrebbe arrivare direttamente su HBO Max, visto che la piattaforma debutterà nel nostro paese nel marzo 2026.

Arrivano le Lanterne Verdi dell'universo DC di James Gunn

La trama di Lanterns è incentrata su un omicidio apparentemente isolato nel cuore dell'America, in particolare nel Nebraska. Questo crimine locale attirerà il membro veterano del Corpo delle Lanterne Verdi Hal Jordan (Kyle Chandler) e la sua nuova recluta, John Stewart (Aaron Pierre), per poi scoprire rivelazioni più profonde e sinistre.

Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto ufficiale

La serie, composta da otto episodi, promette di collegare questa indagine terrestre alla più ampia narrazione del Capitolo Uno del DCU: Gods e Monsters. Più di recente, James Gunn ha chiarito che il fatto che la serie venga descritta come "terrestre" non significa necessariamente che si svolga solo sulla Terra.

Gunn ha spiegato: "I personaggi sono pienamente completi e faranno scelte realistiche. Molte storie di fantascienza fuori dal mondo sono fondate su questo". Oltre a Chandler, Pierre e J. Alphonse Nicholson, il cast di spicco comprende anche Kelly Macdonald nei panni dello sceriffo Kerry, personaggio chiave del mistero locale. I fan rivedranno anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, cosa che collegherà Lanterns alla sua apparizione in Superman e nella seconda stagione di Peacemaker.