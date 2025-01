Lanterns ha trovato il suo villain: ecco chi interpreterà Sinestro nella serie

La serie Lanterns ha trovato il suo villain: i produttori della serie hanno infatti scelto l'interprete di Sinestro.

Nel cast dello show - prodotto da HBO in collaborazione con Warner Bros Television e DC Studios - ci sarà infatti anche Ulrich Thomsen, già apparso sul piccolo schermo in progetti come The Blacklist.

Cosa racconterà Lanterns

Al centro della trama di Lanterns ci saranno la nuova recluta tra le fila delle Lanterne Verdi, John Stewart (Aaron Pierre), e la leggenda Hal Jordan (Kyle Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un mistero oscuro legato a un omicidio avvenuto sulla Terra.

Sinestro, il personaggio affidato a Ulrich Thomsen, è un'ex Lanterna Verde ed è descritto come spietato e al tempo stesso innegabilmente affascinante. La natura di manipolatore di Sinestro lo porta ad avere un'ossessione nei confronti del suo ex mentore, Hal Jordan.

Il personaggio di Sinestro è stato creato da John Broome e Gil Kane, facendo la sua prima apparizione tra le pagine dei fumetti nel 1961.

Lanterns, Aaron Pierre sulla possibilità di interpretare John Stewart: "Un'opportunità unica"

L'interprete del villain è già apparso sul piccolo schermo in show come Banshee, con il ruolo di Kai Proctor, Trom, The Blacklist, Counterpart e The Young Pope.

Gli interpreti di Lanterns

Nel cast dello show ci sono anche Kelly Macdonald nella parte dello sceriffo Kerry, Garret Dillahunt che sarà William Macon, e Poorna Jagannathan nei panni di Zoe, un potenziale interesse sentimentale per John.

La serie live-action Lanterns, ispirata ai fumetti della DC, è stata co-scritta da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King. James Hawes ha diretto i primi due episodi e l'appuntamento sugli schermi per i fan dovrebbe essere durante il 2026, costringendo gli appassionati delle avventure targate DC ad attendere ancora un po'.