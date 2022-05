Lando: Kathleen Kennedy aggiorna i fan sulla serie

L'universo di Star Wars dovrebbe espandersi ulteriormente con una serie spinoff dedicata alle avventure di Lando e Kathleen Kennedy ha aggiornato i fan sul progetto.

Lo spinoff di Solo: A Star Wars Story è stato annunciato nel 2020, tuttavia per ora non c'erano stati ulteriori aggiornamenti.

La produttrice, presidente di Lucasfilm, ha spiegato ad Anaheim che i ritardi nella produzione del progetto che racconterà la storia di Lando Calrissian sono legati al protagonista dello show: "Dovete chiedere a Donald Glover: è lui che ha le carte in mano. Ma non c'è alcun movimento".

Kennedy ha aggiunto: "Lo dirò onestamente. Ma non è qualcosa legato al fatto che non ci stiamo provando, è semplicemente una persona davvero impegnata... Aveva un'altra serie e poi un'altra cosa, e poi verrà da noi".

La sceneggiatura della serie dovrebbe essere firmata da Justin Simien, creatore di Dear White People.

Per ora bisognerà quindi avere molta pazienza e incrociare le dita per sperare che il personaggio ritorni in scena sugli schermi di Disney+.

Nell'attesa sulla piattaforma di streaming arriveranno altri progetti come la nuova serie Skeleton Crew, con star Jude Law, e numerosi progetti animati tra cui Tales of the Jedi, che proporrà dei racconti con al centro Ahsoka, Mace Windu, Qui-Gonn Jinn e Dooku.