Lamù: la serie anime da oggi su Italia 2 !

Lamù, la serie animata con protagonista la sexy ragazza dello spazio dai capelli verdi, arriva oggi su Italia 2, per la prima volta in chiaro in Italia.

Lamù, la ragazza dello spazio arriva oggi su Italia 2 dalle ore 19:30 con un doppio appuntamento che farà compagnia ai fan vecchi e nuovi dal lunedì al venerdì, sempre nella stessa fascia oraria.

Nata come manga nel 1978 dalla penna di Rumiko Takahashi, Lamù è approdata per la prima volta in TV, sull'onda di un enorme successo editoriale, in Giappone nel 1981, due anni dopo per la prima volta in Italia acquisita dalla Television Broadcasting System. I primi 86 episodi sono andati in onda soprattutto su reti locali e mai senza censure: troppi ammiccamenti, troppi disegni sexy, un linguaggio considerato spesso poco consono ai giovanissimi, la storia televisiva di Lamù nel nostro Paese - ma non solo - è più che travagliata.

La locandina di Lamù

La ragazza dello spazio dai capelli verdi, il suo celeberrimo costumino tigrato e tutta la sua schiera di co-protagonisti sono stati più volte censurati e rimaneggiati, i tentativi di adattamento di Lamù sono stati molteplici, e ciascuno segnato da fallimenti, beghe legali per i diritti e polemiche. Pensate che, tra il 1981 e il 1986, Fuji Television ha mandato in onda un totale di 194 episodi ma il pubblico italiano è riuscito per la prima volta a vedere gli ultimi 65 solo nel 2010 grazie a Man-ga, il canale Sky dedicato all'animazione giapponese, e ad ammirare la serie tv di Lamù nella sua interezza solo nel 2011 su Anime Gold.

Lamù: una scena dell'anime

Ora ci riprova Mediaset con Italia 2, canale dedicato fin dalla sua nascita alla trasmissione delle serie anime, vecchie e nuove, più popolari, e per Lamù sarà un appuntamento storico: la ragazza dello spazio farà compagnia al suo affezionato pubblico con tutte le sue quasi 200 puntate, dal lunedì al venerdì alle 19:30 con doppio episodio, e soprattutto senza censure.