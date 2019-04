L'amore strappato: terza e ultima puntata stasera su Canale5

L'amore strappato, la fiction Mediaset con protagonisti Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la terza e ultima puntata. Il gran finale farà trionfare Canale5 per la terza settimana consecutiva, di domenica sera, nella consueta guerra dello share contro Rai1? Con i due appuntamenti precedenti la fiction è sempre riuscita nell'intento, portando a casa rispettivamente il 15% e il 16,8%.

Con la trama della terza puntata scopriamo che il tempo è passato e Arianna è ormai un'adolescente, che vive da anni affidata ad una coppia, convinta di essere stata abbandonata dai suoi veri genitori. La fine del processo ha riabilitato l'immagine di Rosa (Sabrina Ferilli) e Rocco (Enzo Decaro) ma i due non riescono a darsi pace sapendo che la figlia è là fuori affidata alle cure di altri. L'arrivo inatteso di un indizio, proveniente da uno degli istituti che hanno accudito la giovane Arianna, riaccende le loro speranze. Seguendo quella traccia, Rosa riesce a rintracciare la famiglia affidataria di Arianna, anche se non le è permesso avvicinarsi a sua figlia. Mentre Rocco tenta in ogni modo di far fronte all'assurdo debito, è Ivan, l'altro figlio della coppia, ad avvicinare la sorella per raccontarle la verità che per anni le è stata taciuta. La scelta di accogliere la vera famiglia di nuovo nella sua vita, a questo punto, spetta soltanto a lei.

La fiction si ispira a una storia vera raccontata dalla sua protagonista, Angela Lucanto, nel libro Rapita dalla giustizia, insieme ai giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. La serie è stata diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ricchissimo il cast de L'amore strappato: oltre ai protagonisti Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, e al già nominato Ricky Tognazzi, anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta, Valentina Carnelutti, Francesca Di Maggio e Romano Reggiani nei panni di Ivan e Arianna da grandi.

Dove vederla: L'amore strappato va in onda su Canale5 in prima serata, intorno alle 21.20. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma MediasetPlay. A partire dal giorno successivo alla diretta le puntate saranno disponibili, in replica, nella sezione dedicata del sito MediasetPlay.