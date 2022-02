L'amica geniale: Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono amiche anche nella realtà?

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le protagoniste de L'Amica Geniale, contrariamente a quanto molti possano pensare, non si frequentano fuori dal set e non sono amiche. Le due giovani attrici si sono aperte a proposito della loro vita fuori dal set durante una serie di interviste recenti.

Durante una conversazione pubblicata da Leggo, la Girace e la Mazzucco hanno parlato per la prima volta del loro legame: "Tra noi continua a esserci un'intesa nella recitazione perché abbiamo deciso di non stabilire un rapporto di amicizia al di fuori del set. Per salvaguardare i personaggi non ci frequentiamo".

Le due attrici hanno scelto di non condividere nessun momento fuori dal set al fine di poter interpretare al meglio i loro rispettivi personaggi e il fatto che abbiano deciso, proprio per questo motivo, di separare la loro vita privata da quella professionale è una dimostrazione della loro maturità artistica.

Gaia Girace, a proposito di com'è stato crescere sul set de L'amica geniale insieme a Margherita Mazzucco, ha dichiarato: "La nostra adolescenza non l'abbiamo vissuta come ragazze normali, ma l'abbiamo vissuta sul set. Quando non saremo più ragazze, ci ricorderemo sempre di quello che è stato e questi personaggi resteranno sempre per questo".