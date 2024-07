L'amica geniale 4: quando esce in Italia l'ultima stagione della serie tratta dai libri di Elena Ferrante

In occasione della presentazione dei palinsesti RAI per la nuova stagione, è stata annunciata la data di debutto in Italia de L'amica geniale 4, ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

L'amica geniale 4 sarà l'ultima stagione della serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Se ieri HBO, che è il distributore internazionale, ha reso noto il giorno di inizio negli USA (il 9 settembre), oggi la RAI ha annunciato la data di debutto per l'Italia: sarà lunedì 11 novembre 2024, il canale naturalmente Rai 1.

Cosa vedremo ne L'amica geniale - Storia della bambina perduta

Nel corso di 10 episodi (per un totale di cinque prime serate), diretti da Laura Bispuri, ritroveremo le due protagoniste, Lila ed Elena, ormai adulte e con alle spalle una vita piena di scelte fatte e poi rinnegate.

Dopo aver lasciato Napoli appena maggiorenne, dopo essere diventata una scrittrice femminista di successo, essere diventata moglie, madre e poi una donna separata, Elena è tornata a Napoli per inseguire la sua eterna cotta, Nino Sarratore.

Lila invece non si è più mossa da Napoli e, perennemente invischiata in beghe familiari e rapporti camorristici, è diventata un'imprenditrice informatica. La sua posizione, unita al suo eterno fascino, la rende una delle persone più temute e rispettate nel rione, cosa che la farà entrare in conflitto con i fratelli Solara.

Lila ed Elena, ciascuna con il proprio bagaglio di esperienze felici e dolorose, si ritrovano, per la prima volta dopo anni nella loro città natale, e dovranno imparare a conoscere e rispettare i nuovi aspetti delle rispettive personalità e del loro legame d'amicizia.

L'amica geniale 4: il cast

Se per le prime tre stagioni Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono state i volti delle due protagoniste, la quarta stagione cambierà tutte le carte in tavole e tutti gli attori principali. Una scelta che si è resa necessaria per sottolineare il salto temporale del quarto romanzo.

Così, a novembre, nei panni di Elena, troveremo Alba Rohrwacher. La scelta, criticata per via della poca somiglianza con Margherita Mazzucco, ha invece perfettamente senso perchè l'attrice, che è voce narrante de L'amica geniale fin dal primo episodio, incarne perfettamente lo spirito del personaggio (tutta la storia è tra l'altro raccontata proprio dal punto di vista di Elena).

Lila da adulta sarà interpretata dall'attrica napoletana Irene Maiorino, già vista nella seconda stagione di Gomorra e ne Il commissario Ricciardi, la fiction Rai con Lino Guanciale.

A Fabrizio Gifuni, invece, il difficile ruolo di Nino Sarratore, ormai odiatissimo dal pubblico, interpretato per tre stagioni da Francesco Serpico.