L'amica geniale 2: le riprese a Napoli, le protagoniste a Port'Alba

L'amica geniale ritornerà sugli schermi della Rai con gli episodi della seconda stagione e le riprese, come riportato dal quotidiano Il Mattino si svolgeranno anche a Port'Alba, un'antica porta della città di Napoli.

L'area sarà "trasformata" riportandola alla realtà di circa settanta anni fa, togliendo le bancarelle, ripulendo le strade e le mura storiche ritornate al loro aspetto originale, senza graffiti e con colori dal giallo del tufo al grigio del mattone.

Il lavoro della troupe e del cast inizierà approssimativamente verso l'ultima settimana di aprile e l'inizio di maggio e le riprese proseguiranno per circa cinque giorni.

Wildside, lo studio che produce l'adattamento televisivo dei romanzi scritti da Elena Ferrante si occuperà della pulizia e dell'allestimento. A suscitare qualche polemica, tuttavia, è stata la notizia che gli esercizi commerciali presenti nella zona non potranno essere aperti durante i ciak. Il Mattino riporta alcune dichiarazioni negative: "'Sono controllato dal Monopolio di Stato - spiega Aldo Borriello, tabaccaio. Se chiudo senza il giusto preavviso rischio una multa. E poi è anche un danno economico. Per una giornata di chiusura non basterebbero meno di 500 euro".

Altri commercianti, invece, sono felici perché l'arrivo dello show permetterà di pulire piazza Dante e il presidente dell'assemblea della Seconda Municipalità, Francesco Chirico, ha dichiarato: "i cittadini avranno un minimo di disagio, ma varrà la pena sacrificarsi".

La serie riprenderà la narrazione dal matrimonio di Lila e Stefano - qui trovate la nostra recensione degli ultimi episodi de L'amica geniale - e seguirà le due protagoniste alle prese con i cambiamenti nella vita delle due amiche, alle prese con amori, studi e nuovi lavori. Due degli episodi saranno ambientati a Ischia e le riprese inizieranno a marzo, per poi concludersi dopo sei mesi.