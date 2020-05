L'Allieva 2, gli episodi 9 e 10 stasera su Rai1 in replica: la trama

L'Allieva 2, seconda stagione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, torna in replica stasera su Rai1, per il penultimo appuntamento, con gli episodi 9 e 10: la trama.

L'Allieva 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con gli episodi 9 e 10, in replica, in attesa che la fortunatissima fiction, che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, possa continuare con la stagione 3.

Con la trama del nono episodio, intitolato L'Apostolo americano, scopriamo che tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno. La morte di uno studente americano dedito ad aiutare i senzatetto farà incontrare nuovamente l'allieva ad Einardi, ancora interessato a lei. L'improvviso ritorno di Arthur, però, rimetterà tutto in gioco.

La trama del decimo episodio, Talento mortale, prende il via da un misterioso malore che provoca la morte di una giovane oboista. Il sopralluogo compiuto da Conforti e Alice in un lussuoso studio di registrazione porta l'allieva a riflettere su pulsioni umane come la gelosia, l'invidia per il talento e l'ambizione sfrenata. In Istituto, intanto, viene comunicato il vincitore del concorso per Baltimora.