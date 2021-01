Lake Bodom: la vera storia che ha ispirato il film

Lake Bodom trae ispirazione dagli omicidi del Lago Bodom avvenuti ad Espoo, in Finlandia, nel lontano 5 giugno del 1960.

Lake Bodom è un film del 2016 liberamente ispirato a una storia vera relativa agli omicidi del Lago Bodom avvenuti il 5 giugno 1960 ad Espoo, in Finlandia: degli amici decidono di andare in campeggio sul lago Bodom per fare una ricostruzione degli omicidi del 1960, ma qualcosa va storto.

Una scena di Lake Bodom

Il massacro del lago Bodom è uno dei più famosi casi di omicidio irrisolti nella storia criminale scandinava: il 5 giugno 1960 due ragazze quindicenni e il diciottenne Seppo Antero Boisman furono uccisi mentre dormivano all'interno di una tenda.

Un quarto giovane, l'allora diciottenne Nils Wilhelm Gustafsson, fu ritrovato fuori dalla tenda gravemente ferito. Nonostante ampie indagini, l'autore degli omicidi non è mai stato identificato e varie teorie sulla sua identità sono state presentate nel corso degli anni. Nel 2004 le autorità finlandesi arrestarono Gustafsson accusandolo di omicidio.

Nel 2005 Gustafsson fu assolto da tutte le accuse e, a causa dell'assenza del Pubblico ministero, la sentenza di assoluzione divenne definitiva. Il governo inoltre fu costretto a versare ben 44.900 euro di risarcimento per i danni morali e psichici subiti da Gustafsson a causa del processo.