Il lago della vendetta è ispirato a una storia vera? La tragedia che ha colpito quattordici persone

Va in onda questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle 21.00 su Rai 2 in prima visione assoluta Il lago della vendetta, thriller psicologico francese diretto da Didier Bivel, noto in patria con il titolo La Fulgurée. La pellicola è ispirata ad una storia vera e prende il via da un evento drammatico e inspiegabile: un uomo muore fulminato nel giorno delle sue nozze.

Due anni dopo, i sopravvissuti a quell'incidente tornano nello stesso luogo per commemorarlo, ma una misteriosa catena di delitti sconvolge la reunion. Da quel momento, emergono tensioni sopite, segreti e soprattutto conseguenze psichiche e fisiche che ciascun superstite continua a portare con sé.

Ispirato ad una storia vera

Il film si apre con una didascalia: "Ispirato a eventi realmente accaduti". E in effetti, la sceneggiatura trae spunto da un fatto reale avvenuto ad Azerailles, nella Francia orientale, il 2 settembre 2017. In quell'occasione, 14 persone che stavano partecipando a un festival musicale furono colpite da un fulmine mentre cercavano rifugio sotto una tenda.

Una scena de Il Lago della vendetta

Sebbene sopravvissute, molte di loro mostrarono nei giorni seguenti sintomi neurologici inusuali: insonnia, crisi d'ansia, ipermnesia e anche un temporaneo aumento delle capacità cognitive. Nel film, il festival diventa un matrimonio e la tenda viene sostituita da un albero, ma l'idea di fondo resta: la folgorazione come trauma collettivo, che lascia ferite invisibili e disturbi permanenti.

La scienza che studia gli effetti della fulminazione è al centro del film: disturbi neurologici, cardiaci, psichici e cognitivi veri ma spesso sottovalutati. La trama esplora anche questo aspetto poco noto legato ai sopravvissuti a un fulmine. Gli sceneggiatori Sylviane Corgiat e Bruno Lecigne hanno consultato veri "folgorati" per costruire in modo credibile i personaggi, affetti da paure irrazionali e comportamenti imprevedibili.

Curiosità

Le riprese si sono svolte tra ottobre e novembre 2023 sulle sponde del lago di Guéry, in Alvernia. Autunno rigido, venti forti, nebbie continue e punte di neve hanno reso il set particolarmente impegnativo. L'attore Pierre Perrier ha definito "estenuanti" le condizioni atmosferiche sul luogo

Contrariamente al classico giallo, Il lago della vendetta fonde suspense e introspezione, enfatizzando le paure irrazionali dei personaggi - dal terrore degli orologi, all'ipereccitabilità cutanea, fino all'insonnia - a seguito del trauma della folgorazione.

La musica curata da Nicolas Errèra, contribuisce a costruire l'atmosfera densa e opprimente. Alla prima messa in onda su France 3 il 14 maggio 2024, la fiction ha conquistato il 17,5% di share, risultando la più vista della serata e superando la popolare trasmissione Koh‑Lanta.

Dove guardare Il lago della vendetta in TV e streaming

Il film diretto da Didier Bivel e scritto da Sylviane Corgiat e Bruno Lecigne andrà in onda questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle ore 21:00 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming oppure rivederlo on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.