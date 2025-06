Stasera su Rai 2 Il Lago della vendetta: trama e cast del giallo francese in prima visione TV

Un fulmine, un matrimonio spezzato, una scia di misteriosi omicidi. È questo il cuore de Il lago della vendetta, giallo psicologico in onda questa sera su Rai 2, in prima visione assoluta.

Questa sera su Rai 2 va in onda Il lago della vendetta, un avvincente giallo francese del 2024 ambientato tra i monti dell'Alvernia. La storia ruota attorno a Lucie, che nel giorno del suo matrimonio perde il marito colpito da un fulmine. Due anni dopo, i superstiti si ritrovano per commemorarlo, ma l'incontro si trasforma in un incubo quando un misterioso assassino inizia a colpire uno dopo l'altro.

Trama: dal giorno più bello all'incubo

Lucie e Samuel Carrera stanno celebrando il loro matrimonio in un paesaggio mozzafiato: le sponde del lago di Guéry, tra i monti dell'Alvernia. Ma la festa si trasforma in tragedia quando un fulmine colpisce la coppia e cinque invitati. Samuel muore sul colpo, mentre gli altri sopravvivono, ma riportano conseguenze psicofisiche imprevedibili.

Lucie, distrutta, sviluppa una memoria iperattiva che la costringe a ricordare ogni minimo dettaglio. Due anni dopo, nel giorno dell'anniversario della tragedia, i superstiti vengono invitati dai proprietari dell'ostello a tornare sul luogo del dramma per commemorare Samuel. Ma la riunione si trasforma presto in un incubo.

Camille Claris e Pierre Perrier

Uno dopo l'altro, i presenti iniziano a morire in circostanze inquietanti. A indagare sugli omicidi è il comandante Julien Eider, che si affida proprio alla memoria eccezionale di Lucie per svelare il mistero. Ma chi si nasconde dietro questa scia di sangue? E qual è il vero movente?

Cast: (interpreti e personaggi)

Camille Claris interpreta Lucie Carrera, la protagonista colpita dal fulmine, che sviluppa ipermnesie

Pierre Perrier è il comandante Julien Eider, l'investigatore della SR di Clermont incaricato delle indagini.

Éric Savin veste i panni di Félix Guyon, uno dei 'fulminati' sopravvissuti all'incidente

veste i panni di Félix Guyon, uno dei 'fulminati' sopravvissuti all'incidente Cécile Rebboah interpreta Irène Guyon, sorella di Félix.

interpreta Irène Guyon, sorella di Félix. Carole Richert è Marta Guyon, moglie di Félix.

è Marta Guyon, moglie di Félix. Laurent Bateau interpreta David Dorval, il fotografo presente al matrimonio.

interpreta David Dorval, il fotografo presente al matrimonio. Déborah Dozoul è Nouria Bensaid, una delle superstiti.

è Nouria Bensaid, una delle superstiti. Maéva El Aroussi interpreta la gendarme Nani Diallo.

interpreta la gendarme Nani Diallo. Benjamin Gaitet interpreta Samuel Carrera, lo sposo rimasto ucciso dal fulmine.

Dove vedere Il lago della vendetta in TV e in streaming

Il film diretto da Didier Bivel e scritto da Sylviane Corgiate Bruno Lecigne va in onda questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle 21:00 su Rai 2. È disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.