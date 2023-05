Laetitia Casta sarà una ex moglie maltrattata e accusata di omicidio nel thriller italiano A Dark Story

Laetitia Casta pronta ad approdare sul grande schermo con un nuovo ruolo. La modella indosserà i panni dell'ex moglie di un violento uomo del sud Italia accusata di averlo ucciso. Nel thriller dal titolo A Dark Story, dietro la macchina da presa ci sarà Leonardo D'Agostini.

Nella pellicola Laetitia Casta presterà il suo volo a Carla, ex moglie di Vito Semeraro con il quale ha avuto tre figli. L'uomo, un banchiere, viene ucciso pochi anni dopo la fine del suo matrimonio e ad essere accusata dell'omicidio sarà proprio la sua ex compagna.

Andrea Carpenzano sarà accanto alla Casta.

Intanto, secondo quanto riportato da Variety, la società italiana True Colours si sta occupando delle vendite a Cannes di questo "noir psicologico" che segna il secondo lungometraggio di D'Agostini che esordì nel 2019 con The Champion, film drammatico su una giovane stella del calcio e un timido accademico che diventa il suo tutor.

Il thriller, in co-produzione con RAI Cinema, porta sullo schermo le indagini sull'uccisione di Vito che, mentre era ancora sposato, aveva una seconda famiglia e legami oscuri. A Dark Story, attualmente in postproduzione, è tratto da un libro di Antonella Lattanzi che è stato pubblicato in Italia, Francia, Spagna, Germania e Portogallo.