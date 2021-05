Laetitia Casta e Louis Garrel: è nato il figlio Azel

Laetitia Casta e Louis Garrel sono diventati genitori del loro primo figlio insieme: la notizia è stata resa nota dalla stessa topo model a Public, a cui ha rivelato di aver partorito a marzo e che il nome del bambino e Azel.

Laetitia Casta, 43 anni, avrebbe partorito lo scorso 21 marzo ma lei e il marito Louis Garrel, 37 anni, hanno deciso di tenere la notizia riservata fino pochi giorni fa, quando la nascita del loro primo figlio è stata rivelata al magazine francese Public. Alla rivista la top model ha spiegato anche il significato di Azel, il nome che hanno deciso di dare al neonato: "Il suo nome non è stato scelto a caso, deriva da una parola ebraica, che significa nobile".

Laetitia Casta e Louis Garrel si sono sposati nel 2017 a Lumio, paesino della Corsica a cui l'attrice è molto legata. La top model ha già altri tre figli: la prima, Sahteene Sednaoui, nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui, oggi ha 19 anni, gli altri due sono Orlando e Atena, di 14 e 11 anni, nati dalla relazione con l'attore Stefano Accorsi. Anche Louis Garrel è già padre: di Oumy, la bambina senegalese adottata nel 2009 con l'ex compagna Valeria Bruni Tedeschi.

Lo scorso febbraio Laetitia Casta era apparsa con il pancione tra le pagine del settimanale Gente, che aveva così rivelato una gravidanza, la quarta, tenuta fino a quel momento segreta.

Proprio allo stesso settimanale italiano, parlando del marito, Laetitia aveva raccontato: "Ho finalmente superato tutte le mie paure, i miei preconcetti. Ho preso fiducia in me stessa. Amo la goffaggine di Louis, la sua vivacità, il suo ardore, la sua intelligenza. È divertente, e con lui non mi annoio mai".