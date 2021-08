Lady of the Manor. trailer della ghost comedy con Melanie Lynskey, Justin Long e Judy Greer

Un fantasma comprensivo ed esigente nel trailer della ghost comedy Lady of the Manor, che vede Melanie Lynskey nel ruolo di una pigra nullafacente alle prese col fantasma di Judy Greer.

Svelato il trailer della ghsot comedy Lady of the Manor, produzione Lionsgate che vede nel cast Melanie Lynskey, Justin Long, Judy Greer, Ryan Phillippe e Luis Guzmán.

Al centro di Lady of the Manor troviamo Hannah (Melanie Lynskey), una nullafacente che viene assunta per interpretare il ruolo di Lady Wadsworth (Judy Greer) in un tour di un'antica magiore storica. Tuttavia, le cose cambiano quando Hannah vede il vero fantasma di Lady Wadsworth, che poi stringe amicizia con lei aiutandola a cambiare i suoi modi selvaggi.

Scritto e diretto da Justin Long e Christian Long, qui al debutto alla regia, Lady of the Manor è prodotto da Joseph Restaino, Tony Stopperan, Christian Long, Justin Long e Nick Morgulis.

Lady of the Manor uscirà il 17 settembre nei cinema americani e su Apple TV+.