Lady Gaga, Tiziano Ferro condivide il suo messaggio per l’Italia “Siete nelle mie preghiere”

Lady Gaga ha inviato un messaggio di solidarietà agli italiani condiviso da Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram. La protagonista di A Star is Born, trattenendo a stento le lacrime, ha ricordato le sue origini italiane e si è detta dispiaciuta per le sofferenze che sta vivendo il nostro Paese e per gli anziani che affrontano da soli questo terribile momento.

Poche settimane fa Lady Gaga aveva organizzato il One World Together at home, un concerto virtuale in cui numerose star si erano esibite da casa per sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi la cantante di origini italiane, il nonno era emigrato da Naso, in provincia di Messina, ha mandato un messaggio agli italiani. Il video mostra il recente premio Oscar molto emozionata "Mi dispiace tantissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia. Non so bene cosa dire, a parte che vi voglio bene. Vi amo. Siete nelle mie preghiere- dice Lady Gaga con la voce al limite del pianto - So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento. Ho alcuni parenti in Sicilia, vi prometto che andrà tutto bene. Supererete tutto. Voglio dirvi sinceramente che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere, dobbiamo stare uniti ed essere gentili" - il messaggio prosegue con la cantante che rivolge una preghiera speciale per gli italiani - "Vi mando tutto il mio amore e le mie preghiere. Sapete, alcuni miei amici dicono che quando le cose si fanno difficili, è il momento in cui Dio ti sta più vicino... nei momenti più duri. Mi auguro che chiunque si trovi in Italia, senta l'abbraccio di qualcosa di divino come le ali di un angelo intorno allo Stivale".

Il messaggio è stato condiviso e commentato da Tiziano Ferro sulla sua pagina Instagram "Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'amore, solidarietà e vicinanza - scrive il cantante di Latina che poi continua - Lady Gaga mi ha onorato con questo bellissimo messaggio di speranza per l'Italia. Un atto d'amore che scalda il cuore dalla nostra sorella italoamericana. Grazie".