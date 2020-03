Lady Gaga, la sua Stupid Love suona durante l'incontro sul Coronavirus a Genova: il video è virale

Stupid Love di Lady Gaga più forte del Coronavirus. Il video di un cellulare che suona durante la conferenza stampa a Genova è stato pubblicato dalla stessa cantante americana sul suo account di Twitter.

La conferenza stampa della Regione Liguria sul Coronavirus sta facendo letteralmente impazzire gli americani ed in particolare i fan di Lady Gaga. Riavvolgiamo per un attimo il nastro e vediamo cosa è successo. Il sindaco di Genova Marco Bucci ed il presidente della Regione Liguria stanno parlando con la stampa dell'emergenza Coronavirus. All'improvviso si sente la suoneria di un cellulare, la giornalista Beatrice D'oria - che ha fatto "coming out" dalle pagine de Il Secolo XIX - è una grande fan di Lady Gaga. Il brano che ha scelto come suoneria è dell'ultimo singolo della popstar, Stupid Love,e la musica della sua suoneria aiuta a stemperare la tensione e regala una risata ai presenti.

Come spesso succede il video finisce in rete e viene condiviso migliaia di volte varcando i confini dell'Italia. L'hastagag #coronaviris e #stupidlove attira l'attenzione della stessa Lady Gaga che oggi ha pubblicato il video sul suo account di Twitter scrivendo "Ecco perché faccio musica".