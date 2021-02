Lady Gaga offre 500.000 dollari per riavere i suoi due cani, rapiti dopo aver sparato al dogsitter della star

Lady Gaga ha offerto una ricompensa di 500.000 dollari pur di riavere i suoi due cani che sono stati rapiti durante una violenta rapina durante la quale hanno sparato al dogsitter.

Nella giornata di mercoledì sera, a Los Angeles, un uomo ha aggredito intorno alle 21.40 la persona che si stava occupando dei bulldog francesi della star, attualmente in Italia in vista delle riprese del film diretto da Ridley Scott.

Un portavoce della polizia di Los Angeles ha dichiarato che un uomo è stato colpito da più di un colpo d'arma da fuoco nella zona di North Sierra Bonita Avenue, nel centro di LA. Il criminale è poi fuggito, a bordo di una macchina e in direzione Hollywood Boulevard, con due dei cani con cui la vittima stava camminando.

Il dogsitter di Lady Gaga è attualmente ricoverato in ospedale e la star ha offerto la ricompensa, dichiarando che verserà la cifra senza fare alcuna domanda a chiunque riconsegnerà i due bulldog, chiamati Koji e Gustav. Pur di ottenere delle informazioni sulla situazione dei suoi amici a quattro zampe, inoltre, la popstar ha creato un'e-mail (KojiandGustav@gmail.com) dove inviare informazioni o potenziali avvistamenti.

La cantante e attrice è attualmente in Italia per le riprese del film sull'omicidio Gucci in cui avrà il ruolo di Patrizia Reggiani, l'ex marito di Maurizio Gucci, che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito nel 1995.