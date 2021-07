Lady Gaga prepara la pizza in casa: la ricetta non convince i fan italiani (VIDEO)

La pizza fatta in casa da Lady Gaga non ha convinto alcuni fan italiani che non hanno approvato un passaggio della video ricetta.

Lady Gaga ha condiviso sui social un video in cui prepara la pizza in casa ma un passaggio della ricetta ha fatto storcere il naso dei suoi fan italiani, i quali nutrivano grandi aspettative per il risultato finale, considerate le origini italiane della cantautrice.

La cucina italiana, si sa, è la più amata nel mondo ed anche per questo motivo sono sempre moltissime le celebrità internazionali che scelgono di riprendersi mentre preparano piatti nostrani, condividendo le ricette sui propri social. L'ultima a farlo, in ordine di tempo, è stata Lady Gaga, che su Instagram ha pubblicato un video che la mostra mentre prepara la pizza in casa: dalla preparazione dell'impasto con un robot da cucina alla cottura della salsa di pomodoro, fino ad arrivare all'infornata finale. Considerate le origini italiane della star americana, in molti si aspettavano un buon risultato che, invece, è arrivato solo in parte. Se tanti fan hanno sottolineato l'orgoglio provato nel vedere Lady Gaga omaggiare il proprio paese di origine preparando il suo piatto più caratteristico, altrettanti seguaci della cantante hanno storto il naso per un passaggio della ricetta decisamente insolito.

Dopo aver infornato l'impasto, Lady Gaga ha infatti tirato fuori la teglia ed ha aggiunto un ulteriore strato di pomodoro, prima di addentare la pizza. Il risultato appare comunque gustoso ma, di certo, si discosta completamente dalla preparazione tipica della pizza, in cui è la mozzarella a dover rimanere nella parte superiore. Insomma, l'attrice di A Star Is Born era partita bene ma poi si è persa nel finale.

Ricordiamo che Lady Gaga è stata di recente in Italia per le riprese di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott che la vedrà protagonista nel ruolo di Patrizia Reggiani. Una volta conclusi i lavori, Lady Gaga ha salutato l'Italia con gli occhi pieni di lacrime. Nel film, Adam Driver interpreterà Maurizio Gucci, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della sua società nel 1995. Patrizia Reggiani è invece l'ex moglie dell'imprenditore accusata di essere stata la mandante dell'omicidio. Al Pacino sarà, invece, Aldo Gucci. Nel supercast anche Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney.