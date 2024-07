Lady Gaga ha pre-registrato la sua performance alla cerimonia delle Olimpiadi "per ragioni di sicurezza"

La popstar si è esibita con la propria performance prima dell'evento e non in diretta durante l'apertura dei Giochi Olimpici.

Nonostante sia stata proprio lei a dare il via ai trentatreesimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, Lady Gaga ha pre-registrato la performance mostrata in seguito durante la diretta della cerimonia di apertura. Lo show si è svolto diverse ore prima della messa in onda.

Uno show complicato da parecchi imprevisti, tra difficoltà tecniche, condizioni meteorologiche avverse e pioggia sulla Senna proprio durante la sua esibizione di Mon Truc en Plumes, in omaggio alla star francese Zizi Jeanmaire.

Show in anticipo

In base a quanto riporta Associated Press, Lady Gaga è stata avvistata mentre si riscaldava sul palco circa tre ore prima dell'inizio della cerimonia d'apertura, esibendosi poi per circa un'ora, salutando i fan al momento di lasciare il palco.

La coreografa della cerimonia di apertura dell'Olimpiade e della Paralimpiade, Maud le Pladec, ha confermato che la performance di Lady Gaga è stata l'unica che, per motivi di sicurezza, è stata pre-registrata nel tardo pomeriggio, quando il meteo ha indicato l'arrivo della pioggia.

"Abbiamo valutato che sarebbe stato troppo pericoloso per i performer, anche con poche gocce di pioggia. Lady Gaga voleva assolutamente farlo, quindi abbiamo preferito pre-registrarlo piuttosto che cancellarlo" ha spiegato le Pladec "Il terreno sarebbe stato scivoloso. Indossava tacchi, era molto vicina all'acqua, c'erano scale. Dovevamo essere estremamente cauti".

Lady Gaga ha raccontato la propria emozione per la partecipazione all'evento:"Anche se non sono un'artista francese, ho sempre sentito una connessione molto speciale con il popolo francese e con il cantare musica francese. Non volevo altro che creare una performance che riscaldasse il cuore della Francia, celebrasse l'arte e la musica francese, e in un'occasione così importante, ricordare a tutti una delle città più magiche del mondo: Parigi".

La cerimonia è stata accompagnata da esibizioni, passerelle e polemiche, come accade spesso durante eventi di portata mondiale come l'Olimpiade.