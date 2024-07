Lady Gaga, il concerto Gaga Chromatica Ball arriva in Italia su Sky, Tv 8 e NOW: ecco le date

Lady Gaga, una delle artiste più iconiche della nostra epoca, porta il suo straordinario concerto Gaga Chromatica Ball in esclusiva per l'Italia su Sky, NOW e TV8. Si tratta del film concerto registrato al Dodger Stadium di Los Angeles il 10 settembre 2022 davanti a oltre 52 mila spettatori. Questo evento imperdibile sarà trasmesso mercoledì 28 agosto su Sky e in streaming su NOW, e sabato 31 agosto in chiaro su TV8. Lo show è stato diretto, prodotto e creato interamente dalla stessa Lady Gaga.

Una scaletta di successi incredibili

Il concerto si svolge su un palco dinamico che cambia continuamente aspetto, arricchito da coreografie mozzafiato, momenti intimi al pianoforte, effetti speciali e interazioni confidenziali con il pubblico. Lady Gaga, vincitrice di un Oscar, due Golden Globe e 13 GRAMMY Awards, è un'artista e performer unica, con una carriera che vanta record incredibili: 87 milioni di copie vendute con i suoi album, 96 miliardi di stream e 516 milioni di copie dei suoi singoli.

Durante lo show, Lady Gaga eseguirà alcune delle sue hit più celebri, tra cui "Stupid Love", "Bad Romance", "Just Dance", "Poker Face", "Shallow" e "Rain On Me", offrendo performance spettacolari che lasceranno il pubblico senza fiato. Riguardo al suo concerto, l'artista ha condiviso sui suoi social media: "Chromatica è stata una vendetta colorata. Il caos è diventato pura energia e vita. Con una consistenza che è stato bellissimo sperimentare dal vivo".

Lady Gaga durante il Gaga Chromatica Ball

Un messaggio personale di Lady Gaga ai fan

Rivolgendosi ai suoi ammiratori, Lady Gaga ha aggiunto: "Vi amo, monsters, più di quanto possa dire. Vedetevi in ogni voce, in ogni scelta stilistica, nella coreografia, in ogni immagine... Ecco la verità: non importa dove la vita o la mia carriera mi abbiano portato, il tempo trascorso con voi è sempre un viaggio di ritorno a una parte molto importante di me".

"In uno stadio pieno di tutti VOI ha preso vita. Grazie per questa sensazione. Spero che vi sentirete visti quando guarderete questo film. E sappiate che l'ho montato personalmente con cura per onorarvi. Ho trascorso innumerevoli ore in sala di montaggio per dare vita alla mia visione. È il mio regalo per voi", ha concluso.