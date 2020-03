Lady Gaga, il cugino italiano attacca Cristiano Malgioglio e chiede aiuto per l’Italia

Lady Gaga ha un cugino italiano che attacca Cristiano Malgioglio in un video su Instagram. L'uomo accusa il cantautore di sfruttare la presunta parentela con la star newyorkese e poi le chiede aiuto per l'emergenza Covid-19.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga ha antenati italiani. Nel nostro paese ci sono lontani parenti della cantante newyorkese che non hanno mai conosciuto la protagonista di A Star Is Born, tra questi un lontano cugino, Antonino Germanotta. Il giovane dal profilo Instagram del giornalista Alberto Dandolo le ha lanciato un appello. Il video si divide in due parti, nella prima Antonino attacca Cristiano Malgioglio, nella seconda chiede aiuto a Lady Gaga per l'emergenza Coronavirus.

"Cara Lady Gaga, cara cugina, ti faccio i miei più sinceri auguri di compleanno - la cantante ha compiuto 34 anni lo scorso 28 marzo - Noi non ci conosciamo direttamente, io sono tuo cugino Antonino Germanotta. I nostri nonni erano cugini e siamo legati da una fitta rete di parenti in comune che risiedono negli Stati Uniti - poi l'attacco al cantautore siciliano - Ebbene, questo videomessaggio è anche per fare chiarezza. In questo Paese ci sono personaggi come il cantautore Cristiano Malgioglio che sfruttano la presunta appartenenza alla nostra famiglia per i propri fini personali". Un paio di settimane fa Malgioglio aveva attaccato le star internazionali di origini italiane "Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di Madonna, Lady Gaga e di molti altri artisti di origine italiana, per quello che sta causando il #coronavirus. Complimenti...Sensibilità zero".

Nella seconda parte del messaggio Antonino Germanotta chiede aiuto alla cugina per l'emergenza Coronavirus "Beh, la famiglia Germanotta è una sola e risiede in Sicilia, abita in Italia, in un paese vessato dalle difficoltà legate al Coronavirus. Ti chiedo di dare il tuo supporto, di dare sostegno al paese in cui affondi le tue radici, in cui è nata la storia della nostra meravigliosa famiglia Germanotta. Siamo allo stremo, il nostro paese è in forte difficoltà". Non sappiamo se Lady Gaga abbiamo ascoltato l'appello, in questi giorni la cantante deve fronteggiare le critiche piovute sul padre. Joe Germanotta aveva lanciato una raccolta fondi per aiutare i suoi dipendenti dopo essere stato costretto a chiudere il ristorante per evitare la diffusione del Covid-19.