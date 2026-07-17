Lady Bloodfight stasera su Rai 4: trama, cast e il film cult a cui si ispira

In onda su Rai 4, Lady Bloodfight racconta l'ascesa di una giovane combattente nel torneo clandestino Kumite. Ecco trama, cast, curiosità e il cult cinematografico che ha ispirato il film.

Questa sera, venerdì 17 luglio, alle 21:20, arriva su Rai 4 Lady Bloodfight, un adrenalinico action ricco di combattimenti spettacolari e arti marziali. Il film racconta la storia di una giovane americana coinvolta in un violento torneo clandestino di combattimento interamente al femminile. Scopriamo la trama, il cast e il celebre film che ha ispirato questa pellicola diretta da Chris Nahon.

Trama di Lady Bloodfight

Jane è una ragazza americana che arriva a Hong Kong con un obiettivo preciso: ritrovare il padre, del quale ha perso ogni traccia. Ben presto, però, la sua ricerca la conduce in un ambiente oscuro e pericoloso, quello del Kumite, un torneo segreto di arti marziali riservato esclusivamente alle donne, dove le migliori combattenti provenienti da ogni parte del mondo si affrontano senza esclusione di colpi per conquistare fama, rispetto e un ricco premio in denaro.

Notata dalla leggendaria maestra Shu, Jane viene scelta per affrontare un durissimo percorso di addestramento che metterà alla prova il suo fisico e la sua forza mentale. Nel frattempo, la rivale di Shu, Mei-Li, prepara un'altra combattente destinata a diventare una delle principali avversarie della protagonista. Tra sfide sempre più estreme, rivalità e combattimenti spettacolari, Jane dovrà superare i propri limiti e affrontare un percorso di crescita personale che la trasformerà in una vera guerriera.

Mayling Ng e Jet Tranter

Cast e ispirazione del film di arti marziali

Diretto da Chris Nahon, già noto agli appassionati del cinema d'azione per film come Kiss of the Dragon e L'impero dei lupi, Lady Bloodfight è interpretato da Amy Johnston nel ruolo della protagonista Jane, nota a Hollywood per aver prestato il corpo alle scene d'azione di film monumentali come Captain America: Winter Soldier e Suicide Squad.

La sua reale competenza nelle arti marziali (è cintura nera di svariate discipline) ha permesso di girare combattimenti estremamente realistici e spettacolari, coreografati in perfetto stile orientale. Accanto a lei figurano Muriel Hofmann, Jenny Wu, Kathy Wu e Jet Tranter, protagoniste delle intense sequenze di combattimento.

La curiosità principale del film risiede nella sua natura di omaggio/reboot al femminile: la pellicola è infatti una dichiarata e moderna celebrazione di Senza esclusioni di colpi (Bloodsport, 1988), il leggendario film che consacrò Jean-Claude Van Damme nel cinema d'azione globale, riprendendone la struttura narrativa e adattandola a un torneo interamente femminile.

Muriel Hofmann e Kathy Wu

Lady Bloodfight viene considerato un sequel autonomo di Bloodsport 4: The Dark Kumite (1999) e per questo rappresenterebbe il quinto capitolo complessivo della serie cinematografica Bloodsport.

Dove vedere Lady Bloodfight in tv e in streaming e durata

Il film, diretto da Chris Nahon, andrà in onda stasera 17 luglio, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Lady Bloodfight ha una durata di circa 100 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con la pellicola The Deep Dark