Le lacrime di Giselda del Grande Fratello: la motivazione è imbarazzante

La sesta puntata del Grande Fratello è appena terminata quando Giselda Torresan è scoppiata a piangere. A far crollare la ragazza delle montagne non è stata la pressione della puntata ma una motivazione molto banale. Giselda ha versato fiumi di lacrime perché il pubblico non ha scelto lei come preferita ma Beatrice Luzzi.

Giselda Torresan si è presentata al Grande Fratello come la ragazza che vive sulla montagna, che non conosce le cialde del caffè e non è mai andata al cinema. Tuttavia, come sostengono gli spettatori che commentano il programma sull'hashtag del Grande Fratello, questo personaggio sta pian piano mostrando un lato diverso del suo carattere.

Nella puntata del 28 settembre, il pubblico ha scelto la sua preferita, concedendole l'immunità. I concorrenti in nomination erano Grecia, Beatrice, Vittorio, Giselda e Arnold. Beatrice ha vinto il televoto, ma la notizia non è stata ben accolta da molti concorrenti, soprattutto da Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Subito dopo i titoli di coda del programma, Giselda ha iniziato a piangere. "Le è dispiaciuto perché si domanda il motivo per cui il pubblico ha preferito Beatrice invece di lei", ha spiegato la chef, che successivamente l'ha rassicurata dicendole: "Comunque, lunedì sera non sarai eliminata", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Anita Olivieri, d'altra parte, le ha spiegato che la vittoria di Beatrice è fondamentale per il programma. L'attrice è finora l'unica concorrente a creare dinamiche interessanti per gli spettatori, diventando un elemento essenziale per il programma che continua a perdere spettatori.