L’accusa stasera su Rai 3: trama e cast del film francese diretto da Yvan Attal

Stasera 11 gennaio 2024 su Rai 3, in prima serata alle 21:20, va in onda il film L'accusa, pellicola francese del 2021 diretta dal regista Yvan Attal, autore anche della sceneggiatura basata sul romanzo Le cose umane. La colonna sonora è stata composta da Mathieu Lamboley. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

L'accusa: una foto del film

L'accusa

L'accusa è stato presentato fuori concorso in anteprima alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 9 settembre 2021: nelle sale italiane è stato distribuito dal 24 febbraio 2022 grazie a Movies Inspired.

Il film è tratto dal romanzo Le cose umane di Karine Tuil pubblicato nel 2019. L'accusa è stato candidato come miglior adattamento ai Premi César 2022

Trama

Jean Farel e la moglie Claire compongono una coppia da tempo sposata. Lui è un intellettuale e opinionista, lei una saggista e attiva femminista. Il loro matrimonio si regge dunque su ampie aperture mentali e un dialogo il più possibile costruttivo, ma spesso può eccedere anche chi si dice del tutto contemporaneo nei modi e negli atteggiamenti.

Loro figlio Alexandre studia in un'università americana ed è ritenuto da tutti molto brillante. Tornato per un periodo a Parigi, conosce Mila, la figlia dell'amante della madre, e la invita con lui a prendere parte a una festa.

L'accusa: una sequenza del film

Il giorno dopo, però, la ragazza denuncerà Alexandre per un tentativo di stupro. A quel punto, tutte le certezze della famiglia Farel inizieranno a sgretolarsi: dove starà la verità? Loro figlio è innocente oppure è tutt'altra persona rispetto a quella che hanno educato? E cosa avrebbero potuto fare loro per evitare simili conseguenze?

Interpreti e personaggi

Ben Attal: Alexandre Farel

Suzanne Jouannet: Mila Wizman

Charlotte Gainsbourg: Claire Farel

Mathieu Kassovitz: Adam Wizman

Pierre Arditi: Jean Farel

Audrey Dana: Valérie Berdah

Benjamin Lavernhe: avv. Arthur Célerier

Judith Chemla: Ferre

Recensione e trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione de L'accusa.

L'accusa: un primo piano di Ben Attal

L'accusa è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 86% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.9 su 10. Su Movieplayer con 3,5 stelle su 5.

Dove vedere L'accusa

L'accusa andrà in onda stasera 11 gennaio su Rai 3 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.