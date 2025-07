La7, palinsesti 2025/26: arrivano Gratteri, Saviano e Pinuccio. Chi resta e chi salta

Molte riconferme e pochissime novità, a partire dai programmi di Nicola Gratteri e Roberto Saviano sulle mafie. Riconfermata anche la programmazione settimanale, mentre si ferma l'esperimento del game show di Flavio Insinna.

Oggi si è svolta la presentazione dei palinsesti La7, ecco cosa vedremo nella prossima stagione televisiva.

Le novità: Nicola Gratteri e Roberto Saviano sulle mafie, Pinuccio in seconda serata

Il logo di La7

Nella prossima stagione televisiva, a La7 arriverà il magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che presenterà Lezioni di mafia agli studenti. Ancora sul tema delle mafie, arriverà Roberto Saviano con La giusta distanza.

Ci saranno poi uno speciale condotto da Fabrizio Gifuni sul caso della P2, e due speciali di Ezio Mauro, uno su Papa Francesco e l'altro su Vladimir Putin. Inoltre Cairo annuncia: "Su La7d siamo arrivati a una decisione finale con un progetto nuovo che sarà molto diverso da ciò che la rete è oggi".

Nella seconda seratainvece, Pinuccio avrà un piccolo spazio per condurre "un viaggio satirico nei comuni del territorio italiano": Prove d'inchiesta, otto puntate.

Chi rimane: Enrico Mentana al TgLa7

Per quanto riguarda i confermati, iniziamo da Enrico Mentana, che rimarrà alla direzione del TgLa7. In conferenza, lo stesso Urbano Cairo ha confermato che il giornalista ha un contratto fino a dicembre 2026: "Io sarei felicissimo se Mentana, anche domattina, facesse un ragionamento per quel che riguarda un prolungamento di contratto. Il fatto che sia con noi da 15 anni è un fatto di cui sono orgoglioso".

Una storia social di qualche giorno fa, aveva fatto pensare a un addio di Mentana; niente di tutto ciò invece, Mentana rimane al suo posto più che mai.

Le altre conferme, da Diego Bianchi a Corrado Formigli

Diego Bianchi

Passiamo ora alle altre conferme: altri due anni di rinnovo per Aldo Cazzullo, mentre hanno firmato fino al 2030 Diego Bianchi, Massimo Gramellini, Corrado Formigli, Lilli Gruber.

Si riconferma anche il palinsesto, con una possibile novità per la domenica sera.

Salta il game show di Flavio Insinna

Brutte notizie infine per Flavio Insinna, il cui game show Famiglie d'Italia non tornerà. "Quest'anno -ha spiegato infatti Cairo- abbiamo pensato a un game show con Insinna che ha fatto buoni risultati, ma noi sappiamo che per la nostra rete il game show non è una trasmissione in sintonia con la domanda dei telespettatori che guardano questa rete. Tant'è che pure con un grande professionista con Insinna abbiamo ottenuto un risultato che ci ha portato a non confermare per ora questo appuntamento".