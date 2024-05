Chi è Urbano Cairo, proprietario di La7 e presidente del Torino

Scopriamo qualcosa in più di uno dei personaggi del mondo finanziario italiano: editore, imprenditore, dirigente d'azienda e dirigente sportivo.

Urbano Cairo ha iniziato la sua carriera come assistente personale di Silvio Berlusconi che lo volle al suo fianco nel 1991, quando l'attuale proprietario di La7 aveva soli 24 anni e stava svolgendo il servizio militare. Scopriamo insieme chi è uno degli imprenditori più influenti dell'Italia.

Biografia e vita privata di Urbano Cairo

Originario di Masio, in provincia di Alessandria, è il primogenito di quattro figli nati dall'unione tra Giuseppe Cairo e Maria Giulia Castelli. Da giovane ha giocato a calcio nella Pro Sesto, squadra per la quale ha mantenuto un forte legame da tifoso.

Dopo aver conseguito il diploma, si iscrive all'Università Bocconi, dove si laurea nel 1981. Successivamente, è stato riconosciuto come alumnus dell'anno nel 2019.

L'imprenditore ha quattro figli nati da tre matrimoni differenti. Inizialmente si è sposato con la scrittrice Anna Cataldi e successivamente con la modella svedese Tove Hornelius, con la quale ha avuto una figlia. Attualmente è sposato con Mali Pelandini, la coppia ha tre figli.

Urbano Cairo e Mali Pelandini

Dalla Fininvest alla Presidenza del Torino

Nel 1991, mentre stava svolgendo il servizio militare e si stava laureando, Urbano Cairo ascolta un'intervista alla radio di Silvio Berlusconi e decide di contattarlo per sottoporgli la sua visione imprenditoriale diventando in breve suo assistente personale. Nel 1982 inizia a lavorare stabilmente in Fininvest dove viene nominato responsabile dell'acquisizione dell'emittente televisiva Italia 1, allora di proprietà del gruppo Rusconi.

All'interno dell'azienda di Silvio Berlusconi ricopre vari ruoli, tra cui direttore commerciale e vice direttore generale di Publitalia '80, oltre. Il suo rapporto con Fininvest termina nel 1995, quando prosegue decide di mettersi in proprio fondando la Cairo Pubblicità s.r.l..

Cairo è il proprietario di LA7

Il punto di svolta della concessionaria dell'attuale proprietario del Torino è il 1996 quando ottiene la concessione in esclusiva della raccolta pubblicitaria di Io Donna, Oggi e TV Sette, periodici del gruppo RCS.

Il gruppo Cairo nel febbraio 1999 avvia la sua prima operazione finanziaria di rilevanza nazionale: l'acquisizione della Editoriale Giorgio Mondadori S.p.A. che segna l'ingresso di Urbano Cairo nel settore editoriale. L'anno dopo la società per azioni viene quotata alla Borsa italiana nel Nuovo Mercato

Nel 2005 ha acquistato il Torino dopo il fallimento

Nel 2003, Urbano Cairo fonda la Cairo Editore S.p.A., mettendo alla guida si Dipiù e Diva e Donna due giornalisti di grande spessore come Sandro Mayer e Silvana Giacobini.

Nel 2005 dopo il fallimento del Torino, rifondato come Torino Football Club grazie al lodo Petrucci, Urbano Cairo viene convinto da Sergio Chiamparino, allora sindaco del capoluogo piemontese, ad acquistare la squadra di calcio per diecimila euro.

Nel marzo del 2013 diventa proprietario di LA7, allora nelle mani del gruppo Telecom. Nel 2016 acquisisce la maggioranza delle azioni della RCS MediaGroup, proprietaria di quotidiani come il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

Quanto Guadagna

Come riporta Money.it, nel maggio del 2023, Urbano Cairo è stato confermato presidente di Cairo Communication, in quell'occasione il Consiglio di amministrazione di RcS "ha approvato una retribuzione con una componente fissa annua lorda di 1.5 milioni di euro".

Nel 2022 alla cifra fissa si è aggiunta la componente variabile, che ha un tetto massimo di 1.146.000 milioni di euro. Questo significa che l'imprenditore nell'esercizio 2022 ha guadagnato 2 milioni e 646 mila euro (componente fissa + variabile).