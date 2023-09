La WWE torna in Australia con Elimination Chamber: Perth

WWE, una società di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), in collaborazione con il governo dell'Australia Occidentale attraverso Tourism Western Australia, ha annunciato oggi il suo atteso ritorno in Australia per un Premium Live Event (PLE) trasmesso a livello mondiale. WWE Elimination Chamber: Perth si svolgerà all'Optus Stadium di Perth, Australia Occidentale, sabato 24 febbraio 2024. Questo sarà il primo evento della WWE in Australia dal 2018 e l'unico Premium Live Event in questa zona nel 2024.

Situato nel cuore di Perth, la capitale dell'Australia Occidentale - una famosa destinazione di viaggio con un record di fama mondiale nell'ospitare eventi culturali e sportivi - l'Optus Stadium, polifunzionale e di livello mondiale, è stato inaugurato nel 2018 e ha ospitato una moltitudine di eventi sportivi e di intrattenimento, tra cui l'Australian Football League Grand Final, State of Origin, il tour di Ed Sheeran, il tour "Reputation" di Taylor Swift, il tour "Rapture" di Eminem, il tour "Joshua Tree" degli U2, i Red Hot Chili Peppers e l'imminente tour australiano esclusivo dei Coldplay "Music of the Spheres".

"Perth è la location perfetta per un grande WWE Premium Live in Australia, dopo una serie di eventi WWE da record in iconiche destinazioni internazionali", ha dichiarato il Senior Vice President della WWE Chris Legentil. "Con una settimana ricca di eventi ed esperienze WWE, speriamo di lasciare un ricordo indelebile all'Australia Occidentale e all'intero WWE Universe".

"Ospitare la WWE a Perth è un vero e proprio colpo per il nostro Stato, in quanto farà brillare i riflettori globali sull'Australia Occidentale a miliardi di telespettatori in tutto il mondo, attirando nella zona migliaia di visitatori provenienti da altri Stati e creerà un'atmosfera incredibile in città per la comunità locale e per i turisti", ha dichiarato l'On. Rita Saffioti MLA, Vice Premier e Ministro del Turismo dell'Australia Occidentale.

"Il governo, attraverso Tourism WA, è orgoglioso di sostenere questo evento esclusivo che genererà milioni di dollari per l'economia locale e metterà in evidenza l'Australia Occidentale come destinazione per eventi di livello mondiale. Incoraggio tutti coloro che si recheranno in Australia Occidentale per la WWE a prolungare il loro viaggio per esplorare altri luoghi del nostro meraviglioso Stato nell'ambito di questa opportunità unica nella vita".

Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle della WWE

Commentando lo storico annuncio, la WWE Women's World Champion e australiana d'origine Rhea Ripley ha dichiarato: "Sono orgogliosa di rappresentare l'Australia ogni singola volta che salgo su un ring WWE e portare un Premium Live Event a Perth è un sogno che si realizza. Preparati Australia, perché Mami sta tornando a casa".

WWE Elimination Chamber del 2023 dal Bell Centre di Montreal ha battuto diversi record. L'audience dell'evento ha registrato un aumento del 54% rispetto al precedente record stabilito nel 2022. L'evento ha inoltre segnato nuovi record per quanto riguarda gli incassi, il merchandising e le sponsorizzazioni.

Dove vedere Elimination Chamber in Italia

WWE Elimination Chamber: Perth sarà trasmesso in diretta in circa 165 paesi in 25 lingue e sarà visto in oltre 1 miliardo di case. Informazioni sulla vendita generale dei biglietti e ulteriori aggiornamenti sull'evento saranno disponibili nelle prossime settimane. In Italia l'evento sarà visibile sul WWE Network.