La Volta Buona, Flora Canto replica a Lunetta Savino: "Enrico Brignano un pessimo baciatore? Uscita infelice"

Galeotta fu l'intervista di Lunetta Savino a Belve. Ospite ieri sera nel salotto di Francesca Fagnani, l'attrice ha risposto alle domande della giornalista, sempre in bilico tra confessioni profonde e "belvate". E oggi è arrivata la replica di Flora Canto.

La dichiarazione di Lunetta Savino su Brignano

Studio Battaglia: Lunetta Savino in una scena

Tra le domande della Fagnani, ce n'era una sui migliori e i peggiori baci sul set. Il migliore? Emilio Solfrizzi. Ma la risposta sul peggiore, è stata Enrico Brignano, "ma perché è comico, i comici non sono bravi a fare queste scene".

Ecco che allora è intervenuta Flora Canto oggi a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

La replica di Flora Canto: "Un'uscita infelice"

Enrico Brignano in una sequenza del film Un'estate ai Caraibi

Appena rivisto lo spezzone, la moglie di Brignano ha risposto: "Non l'ho vista perché stavamo facendo seo", per poi continuare: "Noi mogli ai nostri mariti dentro casa gliene diciamo di ogni tipo. Ma fuori...". Insomma, "quando ce li toccano le altre, un po' dà fastidio".

Secondo Flora Canto "è stata un'uscita infelice, data anche dalla domanda". Come se non bastasse, la Canto ha aggiunto di conoscere questa storia da Brignano stesso: "Questo bacio fu faticoso. Diciamo che avere questo slancio passionale è stato forte per Lunetta che all'epoca aveva 10 anni più di lui e il ruolo sicuramente non l'ha aiutata". In quell'occasione, dopo quattro ciak andati male, la coppia venne sollecitata dagli attrezzisti che volevano andare a mangiare, perciò il bacio durò pochissimo.

Pur dicendo di stare scherzando, Canto è apparsa piuttosto stizzita: "Inoltre, ci sono state attrici come Ambra Angiolini e Ilaria Spada che hanno dichiarato che i baci con Enrico Brignano sono stati passionali**". E sul finale: "La passione nella mia coppia non manca comunque, ma siamo in fascia protetta, quindi mi fermo qui".