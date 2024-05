La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: Ospiti della settimana da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio

Lunedì 6 maggio , la settimana si apre con Enzo Avitabile , che parteciperà alla discussione sull'attualità e ripercorrerà con la conduttrice i momenti più importanti dei prestigiosi David di Donatello , con il trionfo dei film C'è ancora domani e Io Capitano, come vi abbiamo raccontato nell'articolo dedicato ai vincitori dei premi . In studio saranno presenti anche Lory Del Santo, Leo Gassmann e Paola Ferrari.

Martedì 7 maggio, vedrà come ospiti Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario e Stefano Bontempi, protagonisti dello spettacolo "Saranno Famosi - Fame il Musical". Ci sarà spazio anche per Il Paradiso delle Signore, con la presenza di Flavio Parenti. La soap italiana da questa settimana manda in onda le repliche della seconda stagione.