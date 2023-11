La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana da lunedì 20 a venerdì 24 novembre

Lunedì 20 novembre su Rai 1 inizia una nuova settimana de La Volta Buona. Caterina Balivo sarà ai comandi del programma, pronta a intrattenerci dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in programma per questa settimana.

La Volta Buona

Anche questa settimana, saranno molte le storie di volte buone che gli ospiti, tra vip e non, condivideranno nel salotto di Caterina Balivo. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Particolare attenzione sarà dedicata alle emozionanti storie della gente comune, offrendo spazio alle testimonianze toccanti e all'approfondimento dell'attualità. Un mix di intrattenimento e coinvolgimento che renderà ogni puntata de La Volta Buona un'esperienza unica e avvincente.

Ospiti della settimana

Lunedì 20 novembre

Per inaugurare la settimana de La Volta Buona lunedì 20 novembre, il programma ospiterà l'attrice e cantante italiana Violante Placido. Durante la puntata, verrà riservato uno spazio speciale anche alla talentuosa band romana Orchestraccia.

Martedì 21 novembre

Martedì 21 novembre, Caterina Balivo si concentrerà su Tale e Quale Show con la partecipazione del cantante Lorenzo Licitra, fresco di esperienza nel programma. Insieme a lui ci saranno anche Ilaria Mongiovì e Salvo Sottile, pronti a condividere aneddoti e momenti salienti della loro partecipazione allo show.

Mercoledì 22 novembre

Il salotto de La Volta Buona mercoledì 22 novembre, ospiterà Walter Veltroni. L'ex sindaco di Roma e giornalista condividerà con Caterina Balivo e il pubblico da casa le sue esperienze, riflessioni e aneddoti in un'intervista avvincente e ricca di spunti interessanti.

Giovedì 23 novembre

Giovedì La Volta Buona accoglierà nel suo salotto due ospiti di grande carisma: l'attore e doppiatore Luca Ward e il ciclista Filippo Ganna, vincitore del prestigioso 50° Giglio D'Oro, il più importante premio nel panorama ciclistico italiano.

Venerdì 24 novembre

Per concludere in bellezza la settimana de La Volta Buona, venerdì 24 novembre ci saranno ospiti di grande spessore. Gigi Marzullo, la ballerina e coreografa Carolyn Smith, direttamente da Ballando con le Stelle, e la talentuosa cantautrice Chiara Canzian saranno i protagonisti della puntata.