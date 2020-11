La vita è bella: stasera su Iris il film premio Oscar di Roberto Benigni

Appuntamento con La vita è bella, stasera su Iris alle 21:00. All'interno del ciclo dedicato ai grandi classici del cinema italiano, infatti, verrà trasmesso il film diretto e interpretato da Roberto Benigni nel 1997, che trionfò nella successiva notte degli Oscar.

La vita è bella: Roberto Benigni e Nicoletta Braschi in una scena

Favola e insieme tragedia, La vita è bella comincia quando Guido Orefice (Roberto Benigni), toscano montanino ed ebreo, s'innamora sul finire degli anni '30 della maestrina Dora (Nicoletta Braschi). La corteggia in modi stravaganti e lei, tra lo stupore e il divertimento, se ne innamora perdutamente. Si sposano e dal loro amore nasce Giosuè.

Ma dopo 6 anni arrivano le leggi razziali, la guerra e le deportazioni. Guido con il figlioletto Giosuè parte per il campo di concentramento...

Scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni, nel cast de La vita è bella troviamo Nicoletta Braschi, il piccolo Giorgio Cantarini e Horst Buchholz. Il film arrivò per la prima volta nelle sale italiane il 20 Dicembre del 1997 e fu un successo che oltrepassò i confini nazionali. La vita è bella è infatti il film italiano che ha incassato di più al mondo (229 milioni di dollari) e anche il più visto al primo passaggio (16 milioni di spettatori).

La pellicola fu presentata in concorso al 51º Festival di Cannes, dove vinse il Grand Prix Speciale della Giuria; inoltre vinse 9 David di Donatello, 5 Nastri d'argento, il Premio César per il miglior film straniero, 5 Globi d'Oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme, fino ad essere inserito dal National Board of Review of Motion Pictures nella lista dei dieci migliori film stranieri del 1998.