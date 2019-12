La vita è bella: stasera in TV su Canale 5 il film Premio Oscar con Roberto Benigni

Stasera in TV su Canale 5 alle 21:20 va in onda La vita è bella, il film diretto e interpretato da Roberto Benigni, vincitore di tre Premi Oscar .

La vita è bella con Roberto Benigni arriva stasera su Canale 5 alle 21:20 per una serata all'insegna della commozione e dei bei sentimenti. Il film, diretto e interpretato dall'attore toscano nel 1997, ha vinto tre Premi Oscar.

Durante la dittatura fascista, Guido Orefice, giovane ebreo trasferitosi nella campagna toscana, conosce una maestra elementare, Dora, e con lei costruisce una famiglia. L'aggravarsi delle Leggi Razziali e i rastrellamenti nazisti portano l'uomo ad essere deportato in campo di concentramento con il figlioletto Giosuè. Per proteggere il piccolo dagli orrori dello sterminio, Guido costruisce eroicamente un elaborato mondo di vertiginose fantasie facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale.

Scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni, nel cast de La vita è bella troviamo Nicoletta Braschi, il piccolo Giorgio Cantarini e Horst Buchholz. Il film arrivò per la prima volta nelle sale italiane il 20 Dicembre del 1997 e fu un successo che oltrepassò i confini nazionali. La pellicola fu presentata in concorso al 51º Festival di Cannes, dove vinse il Grand Prix Speciale della Giuria; inoltre vinse 9 David di Donatello, 5 Nastri d'argento, il Premio César per il miglior film straniero, 5 Globi d'Oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme, fino ad essere inserito dal National Board of Review of Motion Pictures nella lista dei dieci migliori film stranieri del 1998.

La vita è bella ricevette 7 nomination ai premi Oscar del 1999 vincendone tre: miglior film straniero, miglior attore protagonista (Roberto Benigni) e migliore colonna sonora (Nicola Piovani). Memorabile resta la scena in cui un'emozionatissima Sophia Loren annuncia la vittoria del suo amico Benigni con un "And the Oscar goes to... Robertooo".