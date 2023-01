La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo 2, su Netflix in streaming da oggi

La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo torna su Netflix con la seconda stagione intera, già disponibile da oggi 1 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo torna su Netflix con la seconda stagione intera, già disponibile in streaming da oggi 1 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Questo anime è ispirato all'omonimo manga di Kōsuke Ōno (distribuito in Italia dalla casa editrice J pop), che sia in patria che all'estero ha riscosso un enorme successo di pubblico conquistando persino i più scettici. La serie animata e prodotta dallo studio di animazione giapponese J.C.Staff, lo stesso che ha portato alla luce la seconda stagione di One Punch Man, Children of the Whales, Nodame Cantabile e Hi Score Girl, diretta da Chiaki Kon e con la sceneggiatura a cura di Susumu Yamakawa. La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo è un'anime divertente, ironico e particolare che, giocando con gli stereotipi di genere, riesce a far divertire e anche un po' riflettere tutti coloro che credono nell'importanza di ruoli fissi e determinanti nella vita.

Locandina di The Way of the House Husband

Tetsu è un temutissimo e spietato capo della Yakuza chiamato Drago immortale per la sua capacita di sopraffare un gran numero di nemici uscendone con poco più di qualche ferita. L'amore, però, si sa non guarda in faccia a nessuno: il nostro orgoglioso criminale si innamora di Miku, una donna dal carattere forte, designer competente, determinata a far carriera, che dedica al lavoro la maggior parte del suo tempo, tra riunioni e orari massacranti. Tetsu, per supportare la donna amata, decide così di diventare un casalingo: preparerà i pasti, farà la spesa e si occuperà della casa, il problema è che la sua indole da criminale e la sua maniacale ricerca della perfezione trapeleranno in più di un'occasione...