La vetta degli dei: il trailer dell'anime Netflix sulla conquista dell'Everest

Netflix ha svelato il trailer in lingua francese de La vetta degli dei, anime ispirato al fumetto omonimo di Jiro Taniguchi e Baku Yumemakura che approderà sulla piattaforma streaming il 30 novembre.

Il film, una produzione francese tratta dal celebre manga giapponese pubblicato da Rizzoli Lizard in cinque volumi, segue un giovane fotoreporter giapponese di nome Fukamachi il quale trova una macchina fotografica che potrebbe cambiare la storia dell'alpinismo. L'oggetto lo conduce dal misterioso Habu, uno scalatore emarginato creduto scomparso da anni. Fukamachi entra quindi in un mondo di alpinisti ossessivi affamati di conquiste impossibili in un viaggio che lo conduce, passo dopo passo, verso la 'vetta degli dei'.

Il film La vetta degli Dei è stato diretto dal regista di animazione francese Patrick Imbert. Il cast vocale originale comprende Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, Damien Boisseau, Elisabeth Ventura, Kylian Rehlinger, François Dunoyer, Philippe Vincent e Luc Bernard.

il fumetto La vetta degli dei, pubblicato originariamente in Giappone tra il 2000 e il 2003, affronta temi cari al fumettista giapponese Jiro Taniguchi come il rapporto tra l'uomo e la natura.