La valle dell'Eden: Christopher Abbott in trattative per unirsi a Florence Pugh nel cast del remake

Christopher Abbott è in trattative per il ruolo originariamente interpretato da James Dean ne La valle dell'Eden.

L'ultima tendenza di Hollywood è la realizzazione di remake di film classici. Nell'ultimo anno (o due), Hollywood ha dato il via libera ai remake di Vertigo, High & Low, La conversazione, Possession, Il salario della paura e Il mago di Oz.

L'ultimo classico che verrà rivisitato è La valle dell'Eden di Elia Kazan, con James Dean, che Netflix trasformerà in una miniserie. Secondo Deadline, Christopher Abbott (Povere creature!) è in trattative per il ruolo interpretato da Dean nell'originale, mentre Florence Pugh vestirà i panni dell'antieroina Kate, interpretata da Jo Van Fleet nel film del 1955. Zoe Kazan ha dato una svolta femminista al romanzo di John Steinbeck decidendo di incentrare la sua serie Netflix sulla Cathy della Pugh anziché su Cal.

I dettagli del progetto

La Kazan, che è la nipote di Elia, sta scrivendo la sceneggiatura. Il film originale è stato il primo ruolo importante di Dean ed è stato trainato dal suo grande carisma sullo schermo.

Possessor: Christopher Abbott in un'immagine

Deadline ha rivelato che la compagnia di streaming si è assicurata i diritti dell'adattamento dopo un'asta infuocata. Anonymous Content e Endeavor Content produrranno la serie come parte di una partnership svelata a marzo.

La serie limitata esplorerà i temi del trauma e della redenzione del romanzo, amore e tradimento, dovere e libero arbitrio. Al centro della produzione troveremo un ritratto intimo della famiglia Trask sullo sfondo di enormi cambiamenti storici o, come disse Steinbeck, "la storia del mio paese e la mia storia".

Una scena de La valle dell'Eden

"Mi sono innamorata de La valle dell'Eden quando l'ho letto per la prima volta da adolescente. Da allora, il mio sogno è stato adattare il romanzo di Steinbeck. Più di ogni altra cosa, ho voluto dare piena espressione alla sorprendente e singolare antieroina del romanzo, Cathy Ames", ha detto Zoe Kazan.