La Top 10 dei film del 2022 secondo IMDb: ci sono anche i vostri preferiti?

Il 2022 sta per terminare, e si continua con le classifiche: questa volta sono i 10 film più popolari su IMDb ad aprire il dibattito cinematografico... Quali di questi titoli avete visto e amato anche voi?

Continuiamo a proporvi classifiche relative al panorama cinematografico mondiale, e dopo aver dato un'occhiata ai film dell'anno per Barack Obama, cerchiamo di capire verso cosa si sono orientati gli utenti di IMDb negli scorsi 12 mesi.

Come riporta Yahoo! Finance, il sito IMDb "determina la sua lista dei film più popolari basandosi sulle visualizzazioni della singola pagina di una pellicola tra i suoi 200 milioni e più di visitatori mensili", e la Top 10 che segue è il risultato dai dati forniti da IMDbPro movie and TV rankings, aggiornati settimanalmente durante l'anno.

Senza ulteriori indugi, vediamo allora i 10 film più popolari sulla piattaforma:

1) The Batman

2) Doctor Strange nel Multiverso della Follia

3) Thor: Love and Thunder

4) Top Gun: Maverick

5) Black Panther: Wakanda Forever

6) The Northman

7) The Gray Man

8) Everything Everywhere All At Once

9) Assassinio sul Nilo

10) X

E voi, li avete visti tutti? Quali avete amato di più? The Batman? The Northman? Everything Everywhere All at Once? O nessuno di questi? E vi aspettavate di trovarli in classifica?