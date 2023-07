La Talpa, prime indiscrezioni su chi condurrà il reality targato Mediaset

La Talpa potrebbe finalmente tornare in televisione, Mediaset ha acquistato i diritti del reality ma, fino ad oggi, il programma è rimasto chiuso nei cassetti delle scrivanie di Cologno Monzese.

La talpa sta per fare il suo ritorno in televisione. La notizia è stata annunciata nuovamente durante la presentazione dei palinsesti Mediaset e sembra ricevere ulteriori conferme. Secondo una fonte riportata da TvBlog, l'azienda di Cologno Monzese avrebbe scelto Vladimir Luxuria come conduttrice del reality. Luxuria ha recentemente ricoperto il ruolo di opinionista nelle ultime due edizioni dell'Isola dei famosi.

La storia de La Talpa

Il ritorno de La Talpa è atteso con entusiasmo sui social da anni. Il reality show è stato trasmesso per la prima volta su Rai 2 nel 2004, con la conduzione iniziale di Amanda Lear, che venne sostituita da Paola Perego dopo la prima puntata. Successivamente, il programma ha cambiato sede e si è trasferito su Mediaset. Nel 2005 e nel 2008 sono state trasmesse due edizioni, entrambe con al timone ancora l'attuale co-conduttrice di Citofonare Rai 2.

Quando andrà in onda e chi lo condurrà

La Talpa, versione italiana del format belga De Mol, dovrebbe fare il suo ritorno in televisione nel 2024. Questo nuovo appuntamento potrebbe essere favorito dal fatto che Il Grande Fratello Vip 8 avrà una durata ridotta rispetto alle edizioni precedenti. L'Isola dei Famosi, inoltre, probabilmente prenderà una pausa di un anno. Ciò darà l'opportunità al reality show La Talpa di occupare uno spazio significativo nel palinsesto televisivo, e gli appassionati del programma saranno sicuramente entusiasti di vedere nuovamente le avvincenti sfide e le sorprese che il gioco propone.

Il reality, circa due anni fa, era stato affidato alle sapienti mani della Fascino, a produrlo c'era Maria De Filippi. L'idea poi è stata abbandonata e, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, la nuova edizione de La Talpa sarà prodotta dalla RTI.

Se le indiscrezioni saranno confermate, la conduzione del programma sarà affidata a Vladimir Luxuria, che si è ben distinta nel ruolo di opinionista nell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi