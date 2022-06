La Talpa torna su Canale 5 con Maria De Filippi produttrice

Dopo quasi 15 anni La Talpa torna su Canale 5 prodotta da Maria De Filippi: la notizia è stata comunicata da Piersilvio Berlusconi nel giorno in cui è stata presentata la prossima stagione Mediaset. Il programma avrà una conduzione ma, per il momento, non si sa ancora a chi sarà affidata la guida del reality.

La Talpa è stato uno dei reality più amati dal pubblico, andato in onda per sole tre stagioni è stato poi accantonato nel 2008. La prima edizione, andata in onda nel 2004, fu trasmessa su Rai 2. Le successive due furono viste su Italia 1, dopo che Mediaset aveva acquistato i diritti, sottraendoli all'azienda di Viale Mazzini. L'ultima puntata è andata in onda il 4 novembre 2008.

Lo scorso anno, Piersilvio Berlusconi annunciò il ritorno dello show, nonostante questo il reality nella stagione appena conclusa non ha trovato spazio su Canale 5. Ora però l'attesa sembra finita, l'amministratore delegato di Mediaset ha affermato che La Talpa torna in primavera, a produrlo sarà la De Filippi con la Fascino. Il nome del conduttore non è ancora stato deciso, Maria potrebbe puntare ancora una volta su Simona Ventura o affidare il reality a Filippo Bisciglia, rimasto al palo dopo la momentanea cancellazione di Temptration Island. In passato, le tre edizioni del reality furono affidate a Paola Perego che sostituì Amanda Lear dopo la prima puntata.

A La talpa partecipano un gruppo di concorrenti VIP, lo scopo del gioco è trovare il sabotatore, ovvero La talpa, che si nasconde tra loro. All'indagine partecipano sia il pubblico che i concorrenti. "Sarà un formato modernizzato ed evoluto, mi piace molto. Ci sarà conduzione", ha assicurato Berlusconi.