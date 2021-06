La Talpa: Netflix ha acquisito i diritti globali del reality show

Netflix si sarebbe assicurato i diritti de La Talpa, il reality che dunque potrebbe tornare anche in Italia a distanza di 13 anni dall'ultima edizione andata in onda.

Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, Netflix avrebbe acquisito i diritti globali de La Talpa, il reality show che in Italia è andato in onda per tre stagioni, prima su Rai 2 e poi su Italia 1.

Era il 2008 quando in Italia andava in onda la terza stagione de La Talpa. Il reality show condotto da Paola Perego era capace di calamitare l'interesse di una grande fetta di pubblico ma, nonostante questo, non è stato rinnovato per una quarta stagione. A quanto pare, però, chi rimpiange il programma in questione potrebbe presto tornare ad indagare su chi sia "la talpa" che si nasconde in incognito tra i concorrenti. Nelle scorse ore, infatti, DavideMaggio.it ha riportato in esclusiva la notizia che Netflix si sarebbe assicurato i diritti globali del format e che quindi in futuro potrebbe essere rilasciata una nuova edizione dello show anche in Italia.

Ricordiamo che La Talpa rappresentava la versione italiana del format belga De Mol. Il programma coinvolgeva un gruppo di vip, i cosiddetti "indagati". Lo scopo finale era quello di scoprire chi tra loro rappresentava il "sabotatore". Nel caso della prima edizione del reality, la talpa era Marco Predolin, mentre nella seconda e nella terza erano rispettivamente Gianni Sperti e Franco Trentalance. Episodio dopo episodio, il pubblico doveva essere capace di raccogliere una serie di indizi nascosti per scoprire l'identità della talpa. Nel corso della terza stagione, ad esempio, qualcuno avrebbe potuto intuire il nome di Trentalance individuando le tre lance raffigurate nel logo ufficiale del programma.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti riguardanti le intenzioni di Netflix che, nel migliore dei casi, potrebbe inaugurare l'area riservata all'intrattenimento originale anche in Italia, dopo averlo già fatto in Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti.