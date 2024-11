La Talpa, c'è già un eliminato dopo la prima puntata: di chi si tratta

Delle anteprime erano già arrivate in streaming negli ultimi giorni, nulla che lasciasse prevedere chi sarebbe stata la prima vittima de La Talpa. Dopo la prima puntata (andata in onda ieri sera su Canale 5), però, c'è un primo concorrente eliminato: è Ludovica Frasca, l'ex velina mora di Striscia La Notizia. È stata lei infatti a sbagliare più risposte nel test finale.

La Talpa: Ludovica Frasca lascia il gioco

Diletta Leotta aveva già manifestato qualche dubbio sulla tenuta emotiva dell'opinionista, dopo che, a seguito del battibecco al tavolo della colazione tra Gilles Rocca e Marina La Rosa, era scoppiata a piangere, sostenendo di essere in crisi di fronte al doppio gioco di tutti i suoi compagni d'avventura. La conduttrice era stata però rassicurata dal suo tono deciso: "Ce la devo fare!".

Ludovica Frasca aveva manifestato più di qualche dubbio, dopo la prima missione, sul comportamento di Elisa Di Francisca e Lucilla Agosti, ed è quindi molto probabile che, nel rispondere alle 15 domande del test finale, abbia puntato su una delle due concorrenti. Oppure, come tutti, ha deciso di dare risposte in linea con il profilo di Marco Melandri? L'ex motociclista, infatti, ha dato prova di un pessimo spirito di squadra - caratteristica fondamentale della talpa - in vista della prima eliminazione.

Melandri ha preferito infatti investire tutto il montepremi guadagnato dal gruppo, per un totale di 14.500 euro, per la propria immunità, in barba alle richieste degli altri concorrenti di ritirare l'offerta. Se Elisa Di Francisca non ha avuto dubbi sul motivo che possa averlo spinto a tanto - "Non è che è la talpa, è scemo!" -, gli altri compagni di viaggio, a partire da Lucilla Agosti e Marina La Rosa, hanno invece cominciato a chiedersi se in effetti non potesse essere proprio lui, l'insospettabile, "l'intruso" nel gruppo.

Assodata dunque l'immunità, comprata a caro prezzo, dell'ex campione di motociclismo, gli altri nove concorrenti hanno dovuto rispondere nel minore tempo possibile alle 15 domande che compongono il test finale di ogni puntata. Ecco i quesiti della prima puntata:

La talpa è un uomo, una donna, la coppia?

La talpa ha gli occhi chiari o scuri?

La talpa ha figli? Si o no?

Durante il suo turno nella missione la talpa si è liberata per prima dalla corda?

La talpa ha fratelli, sorelle, entrambi?

La talpa ha un tatuaggio? Si o no?

Che scrigno ha aperto la talpa durante la missione? Il primo, il secondo, il terzo, il quarto o il quinto?

La talpa nella sua carriera ha anche insegnato? Si o no?

La talpa ha una vocale "e" nel cognome? Si o no?

La talpa ha cambiato l'anfora che le è stata assegnata dal prescelto?

La talpa ha inserito il medaglione nel totem durante la grande prova? Si o no?

Nella Villa delle Spie la talpa dorme al piano di sopra o al piano di sotto?

La talpa si è offerta per fare la torcia umana nella grande prova di questa sera? Si o no?

La talpa ha fatto un'offerta durante l'asta per l'immunità? Si o no?

Chi è la talpa?

Solo una concorrente ha risposto in maniera errata alla maggior parte delle domande (ricordiamo che, da regolamente, la talpa è la sola a conoscere il proprio status di "sabotatore" e dunque tutte le risposte corrette) ed è stata, come segnalato dal colore rosso assunto dal totem, Ludovica Frasca, che torna a casa dopo una sola settimana.