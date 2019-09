La strada di casa 2, da stasera su Rai 1 la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere

La Strada di Casa 2 arriva stasera su Rai 1 alle 21:25 con la prima puntata, a cui ne faranno seguito altre 5, con cui il primo canale RAI cercherà di ripetere il successo della scorsa stagione, che toccò punte del 26% di share.

La strada di casa tornerà per 6 episodi che andranno in onda ogni martedì alle 21:25 e, anche in questa seconda stagione, l'ambientazione è prevalentemente quella di Cascina Morra, magnifica tenuta agricola nelle vicinanze di Torino, con aperture a scenari internazionali, che ci porteranno in Repubblica Ceca, a Praga e dintorni.

Il giallo diretto da Riccardo Donna torna con la famiglia Morra immersa in una trama thriller che mescola elementi relazionali e tematiche di stringente attualità. La seconda stagione riparte dall'uscita dal carcere di Fausto Morra (Alessio Boni), che dopo tre anni di reclusione è ora un uomo libero. Ma a turbare la ritrovata serenità c'è la misteriosa sparizione di Irene, fidanzata del figlio Lorenzo, nel giorno delle loro nozze, e le inquietanti rivelazioni sulla sua azienda agroalimentare, che costringeranno Morra a mettersi nuovamente nei guai.

Nel cast della stagione 2 ritroveremo, oltre ad Alessio Boni, anche Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, con la partecipazione di Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Sabrina Martina, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia.